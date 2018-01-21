ГСЧС снова предупреждает о снегопадах и метелях

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В ближайшие три дня в семи юго-восточных областях Украины погода существенно ухудшится из-за метели и снега - предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий", - говорится в сообщении.

В этих областях особую опасность представляет гололедица, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В ГСЧС также предупреждают, что скорость ветра может достигать 25 метров в секунду, а снега выпадет 20-30 см.

Вместе с тем, еще от непогоды, бушевавшей в южной и центральной Украине на прошлой неделе, обесточенными остаются 288 населенных пунктов в 5 областях. Больше всего - в Одесской области, где без света остаются 198 населенных пунктов.

Кроме того, в Карпатах - во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской облатях - 21-22 января остается значительная опасность схода снежных лавин.