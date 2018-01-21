Теннисистка Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Копірайт зображення Reuters Image caption Первую ракетку Украины Элину Свитолину рассматривают как одну из фавориток турнира в Мельбурне

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Свитолиной, которую рассматривают как одну из сильнейших теннисисток чемпионата, удалось обыграть соперницу из Чехии Денису Аллертову со счетом 6-3, 6-0 за 57 минут.

"Я очень довольна своей работой, - заявила Свитолина после матча. - Я уже не первый раз участвую в турнире как одна из фавориток. Это добавляет давления, но также дает мне дополнительную уверенность".

23-летняя украинка сойдется с бельгийкой Элизе Мартенс в четвертьфинале Australian Open, который проходит в Мельбурне, во вторник, 23 января.

Женский финал на Australian Open состоится 27 января.

Призовой фонд соревнований составляет 55 млн австралийских долларов (более 40 млн долларов США).