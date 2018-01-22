В нападении на отель в Кабуле погибли 9 украинцев - полиция

Копірайт зображення AFP Image caption Афганские спецназовцы освободили отель Intercontinental в воскресенье утром

Полиция Кабула подтвердила ВВС, в результате нападения на отель Intercontinental погибли 14 иностранцев, девять из них - украинцы.

Среди погибших также один гражданин Греции, один - Казахстана, один немец, а также еще два человека, гражданство которых пока не идентифицировали. Еще четверо погибших были гражданами Афганистана.

Еще 10 человек в результате нападения получили ранения, среди них - четверо гражданских. Есть ли среди них украинцы - пока неизвестно.

Несколько погибших были сотрудниками афганского авиаперевозчика - Kam Air, однако сколько именно - неизвестно. Компания ранее заявляла, что не располагает информацией о 14 своих работниках.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter сообщил о шести погибших украинцах.

Пресс-служба президента Петра Порошенко также сообщила, что погибшие в Кабуле украинцы - работники украинской авиакомпании. "В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании", - говорится в сообщении на странице президента в Facebook. У президента не уточнили, сколько именно погибло украинцев и работниками какого авиаперевозчика они были.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", который уже пытался атаковать этот самый отель в 2011 году. В заявлении "Талибана", которое цитирует агентство AFP, говорится, что его нападающие "убили десятки иностранных захватчиков и их марионеток".

"Где иностранцы?"

Очевидец, который находился в отеле Intercontinental в момент нападения, описал ВВС детали того, как разворачивалась трагедия. Мужчина, имя которого мы не называем из соображений безопасности, рассказал, что спасся потому, что сообщил нападающим, что он - афганец. По его словам, нападавшие заявили, что не будут убивать афганцев, и кричали: "Где иностранцы?"

Вооруженные мужчины вошли в отель около 21 вечера по местному времени (18:30 по Киеву) субботы. Менеджер отеля Ахмад Харис Найаб заявил, что нападавшие вошли в отель через кухню. В это время гости отеля ужинали.

По словам анонимного очевидца ВВС, войдя в гостиницу, нападавшие начали стрелять в воздух, а затем - убили женщину, которая, предположительно была иностранкой. Они направили пистолеты на него, но узнав, что он афганец, забрали оружие и бросились искать иностранцев в других помещениях отеля.

В то же время другой свидетель, Хасиб, рассказал Tolo News, что нападавшие сначала попросили подать им еду. "Они были одеты в очень стильную одежду, - рассказал он. - Они подошли ко мне и заказали еду. Я подал им блюда, они поблагодарили и сели на свои места. Потом они достали оружие и начали стрелять в людей".

"Вокруг меня лежали десятки мертвых тел", - рассказал он.

Осада отеля длилась около 12 часов. Освободить отель удалось в воскресенье утром.

Афганские силы спецназначения ночью высадились из вертолетов на крышу отеля. В министерстве внутренних дел Афганистана сообщили, что афганский спецназ работал совместно с западными силами безопасности.

Все нападавшие - их было трое - убиты. Более 160 человек - гостей и персонала отеля - спасены.

Отель Intercontinental в Кабуле находится в государственной собственности и не является частью глобальной сети гостиниц с таким же названием. Его часто используют как место для проведения свадеб, конференций и политических собраний.