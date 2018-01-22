"Шатдаун" в США: в понедельник федеральные ведомства не работают

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Сотни тысяч федеральных работников не смогут выйти на работу в понедельник, пока сенат США пытается прекратить "шатдаун" правительства.

"Шатдаун" начался в ночь на субботу, когда законодатели не смогли договориться о продолжении финансирования на федеральном уровне.

Это первый "шатдаун" (с англ. - shutdown), который случился в то время, когда одна партия - республиканцы - контролирует и Конгресс, и Белый дом.

Сенат провел внеплановую сессию в воскресенье, пытаясь прийти к согласию накануне рабочей недели.

Но компромисса достичь не удалось, поскольку сенаторы-демократы и сенаторы-республиканцы обвиняли друг друга.

Голосование о прекращении "шатдауна" перенесено до 17:00 понедельника, а это значит, что двери многих офисов федерального правительства останутся закрытыми.

Демократы хотят, чтобы президент Трамп согласился на переговоры об иммиграции как части бюджетного соглашения. Но республиканцы с этим не согласны: никакого соглашения не будет, пока ведомства федерального правительства закрыты.

Республиканцы хотят финансировать безопасность границы, вместе с предложенной стеной на границе с Мексикойё А также иммиграционные реформы и увеличение военных расходов.

Неумение договориться приведет к тому, что многим федеральным служащим придется идти в незапланированные неоплачиваемые отпуска, пока не будет решена ситуация.

В субботу Трамп сообщил в Twitter, что "ядерный вариант" простого большинства голосов был необходим для выхода из тупика.

"Рад видеть, насколько мощно республиканцы борются за нашу армию и безопасность на границе. Демократы просто хотят, чтобы нелегальные иммигранты вливались в нашу страну беспрепятственно. Если тупиковая ситуация будет продолжаться, то республиканцы должны выйти на 51% (ядерный вариант) и проголосовать за реальный, долгосрочный бюджет", - отметил президент Трамп.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 января 2018 г.

Согласно правилам Сената, законопроект требует 60 голосов от 100 членов палаты для преодоления тактики блокирования со стороны оппонентов.

У республиканцев сейчас 51 сенатор, поэтому им нужна поддержка демократов, чтобы принять бюджет.

В последний раз правительственный "шатдаун" состоялся в 2013 году и продолжался 16 дней.

Это стоило правительству 2 млрд долларов США утраченной производительности и привело к "значительному негативному влиянию на экономику", - сообщили тогда в административно-бюджетном управлении.

Почему обе стороны не могут договориться?

Это первый случай, когда остановка работы правительства произошла в то время, когда одна партия - республиканцы - контролирует и Конгресс, и Белый дом.

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В пятницу сенаторы провалили голосование - 50-49 голосов, а это гораздо меньше 60, необходимых для согласования законопроекта. Это связано с рядом ключевых разногласий.

Демократы требовали защиты от депортации более 700 тысяч незарегистрированных иммигрантов, въехавших в США детьми.

"Я надеюсь, что это вопрос лишь нескольких часов или дней. Нам нужно иметь ответ по существу. И единственной человек, который может привести нас к этому, это президент Трамп. Это его "шатдаун", - сказал сенатор-демократ Ричард Дурбин в комментарии CBS в субботу.

Однако Вице-президент США Майк Пенс еще раз заявил о своей позиции в воскресенье во время выступления перед американскими военными на Ближнем Востоке.

"Мы не собираемся снова начинать переговоры о нелегальной иммиграции, пока они не возобновят работу правительства и не дадут вам, нашим солдатам, и вашим семьям, льготы и заработную плату, которую вы заработали", - сказал он.

Что такое правительственный "шатдаун"?

Бюджет США нужно было утвердить до 1 октября - начала федерального финансового года.

Но Конгресс часто не укладывался в сроки, и переговоры продолжались в новом году, а финансирование федеральных учреждений продолжали на временной основе.

Поскольку Конгрессу не удалось договориться о продлении, много федеральных агентств фактически были закрыты в понедельник.

Администрация Трампа заявила, что планирует сохранить национальные парки открытыми, ведь их закрытие в конце 2013 года спровоцировало гнев общественности.

"Шатдаун" произошел в первую годовщину инаугурации президента Трампа. Его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе, что Швейцария, на следующей неделе также под вопросом.