"Шатдаун" в США: в понедельник федеральные ведомства не работают
Сотни тысяч федеральных работников не смогут выйти на работу в понедельник, пока сенат США пытается прекратить "шатдаун" правительства.
"Шатдаун" начался в ночь на субботу, когда законодатели не смогли договориться о продолжении финансирования на федеральном уровне.
Это первый "шатдаун" (с англ. - shutdown), который случился в то время, когда одна партия - республиканцы - контролирует и Конгресс, и Белый дом.
Сенат провел внеплановую сессию в воскресенье, пытаясь прийти к согласию накануне рабочей недели.
Но компромисса достичь не удалось, поскольку сенаторы-демократы и сенаторы-республиканцы обвиняли друг друга.
Голосование о прекращении "шатдауна" перенесено до 17:00 понедельника, а это значит, что двери многих офисов федерального правительства останутся закрытыми.
Демократы хотят, чтобы президент Трамп согласился на переговоры об иммиграции как части бюджетного соглашения. Но республиканцы с этим не согласны: никакого соглашения не будет, пока ведомства федерального правительства закрыты.
Республиканцы хотят финансировать безопасность границы, вместе с предложенной стеной на границе с Мексикойё А также иммиграционные реформы и увеличение военных расходов.
Неумение договориться приведет к тому, что многим федеральным служащим придется идти в незапланированные неоплачиваемые отпуска, пока не будет решена ситуация.
В субботу Трамп сообщил в Twitter, что "ядерный вариант" простого большинства голосов был необходим для выхода из тупика.
"Рад видеть, насколько мощно республиканцы борются за нашу армию и безопасность на границе. Демократы просто хотят, чтобы нелегальные иммигранты вливались в нашу страну беспрепятственно. Если тупиковая ситуация будет продолжаться, то республиканцы должны выйти на 51% (ядерный вариант) и проголосовать за реальный, долгосрочный бюджет", - отметил президент Трамп.
Согласно правилам Сената, законопроект требует 60 голосов от 100 членов палаты для преодоления тактики блокирования со стороны оппонентов.
У республиканцев сейчас 51 сенатор, поэтому им нужна поддержка демократов, чтобы принять бюджет.
В последний раз правительственный "шатдаун" состоялся в 2013 году и продолжался 16 дней.
Это стоило правительству 2 млрд долларов США утраченной производительности и привело к "значительному негативному влиянию на экономику", - сообщили тогда в административно-бюджетном управлении.
Почему обе стороны не могут договориться?
Это первый случай, когда остановка работы правительства произошла в то время, когда одна партия - республиканцы - контролирует и Конгресс, и Белый дом.
В пятницу сенаторы провалили голосование - 50-49 голосов, а это гораздо меньше 60, необходимых для согласования законопроекта. Это связано с рядом ключевых разногласий.
Демократы требовали защиты от депортации более 700 тысяч незарегистрированных иммигрантов, въехавших в США детьми.
"Я надеюсь, что это вопрос лишь нескольких часов или дней. Нам нужно иметь ответ по существу. И единственной человек, который может привести нас к этому, это президент Трамп. Это его "шатдаун", - сказал сенатор-демократ Ричард Дурбин в комментарии CBS в субботу.
Однако Вице-президент США Майк Пенс еще раз заявил о своей позиции в воскресенье во время выступления перед американскими военными на Ближнем Востоке.
"Мы не собираемся снова начинать переговоры о нелегальной иммиграции, пока они не возобновят работу правительства и не дадут вам, нашим солдатам, и вашим семьям, льготы и заработную плату, которую вы заработали", - сказал он.
Что такое правительственный "шатдаун"?
Бюджет США нужно было утвердить до 1 октября - начала федерального финансового года.
Но Конгресс часто не укладывался в сроки, и переговоры продолжались в новом году, а финансирование федеральных учреждений продолжали на временной основе.
Поскольку Конгрессу не удалось договориться о продлении, много федеральных агентств фактически были закрыты в понедельник.
Администрация Трампа заявила, что планирует сохранить национальные парки открытыми, ведь их закрытие в конце 2013 года спровоцировало гнев общественности.
"Шатдаун" произошел в первую годовщину инаугурации президента Трампа. Его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе, что Швейцария, на следующей неделе также под вопросом.