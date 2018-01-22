Во Вьетнаме посадили самого главного экс-руководителя компартии

Копірайт зображення Reuters Image caption Динь Ла Танг - один из самых высокопоставленных экс-чиновников, которого посадили

Бывшего члена Коммунистической партии Вьетнама приговорили к 13 годам тюрьмы после самого резонансного судебного разбирательства за последние десятилетия.

Бывший член политбюро Динь Ла Танг был признан виновным в неэффективном экономическом управлении из-за убытков в государственной нефтяной компании PetroVietnam.

Этот судебный процесс - часть показательной борьбы власти с коррупцией, в которой подозревают чиновников энергетического и банковского сектора.

Другой исполнительный директор компании, Чинь Суан Тхан, получил пожизненное заключение.

Его дело привлекло внимание международного сообщества в прошлом году, когда министерство иностранных дел Германии обвинило Вьетнам в незаконном похищении этого человека из Берлина, где он просил об убежище.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Арест Чинь Суан Тханя в Берлине вызвал дипломатический протест

Судебные процессы рассматривают как демонстрацию борьбы Коммунистической партии против коррупции.

Но корреспонденты говорят, что это также может быть чисткой противников ведущих партийных чиновников.

В минувший понедельник в Ханое осудили 20 человек, заседание суда было закрыто для иностранных СМИ.

Они получили от трех до девяти лет условно.

После того как два года назад на последнем съезде консервативная фракция Коммунистической партии получила контроль над политическим бюро, начались преследования чиновников, которые, как полагают, чрезвычайно обогатились в течение десятилетнего срока пребывания у власти у премьер-министра Нгуена Тан Зунга, которого свергли.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Свергнутый премьєр Нгуен Тан Зунг

С тех пор вьетнамцы наблюдают за зрелищем, как когда-то неприкосновенные фигуры, плачут и просят о помиловании.

Партийное руководство использует судебные заседания, получившие широкую огласку, чтобы свести на нет любую потенциальную оппозицию, которая близка Зунга. И показать общественности, что нынешние коммунисты серьезно относятся к преодолению коррупции, распространявшейся во время быстрой экономической экспансии Вьетнама.