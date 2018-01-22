Взрыв гранаты в Бердянске: ранены трое полицейских

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Во время полицейской спецоперации в Бердянске взорвалась граната, тяжело ранены трое правоохранителей. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

В понедельник утром в Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскную работу.

"Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения", - написал глава полиции в Facebook.

Впоследствии Сергей Князев добавил, что злоумышленник погиб.

За жизни раненых правоохранителей борются медики.

Стрельба в Одессе

19 января, в центре Одессы в районе улиц Новосельского и Старопортофранковской возле школы №122 случилась перестрелка.

Там скрывался человек, которого полиция искала за хулиганство с применением огнестрельного оружия.

В результате инцидента погибли три человека: полицейский, злоумышленник и его сообщник.

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Еще двое милиционеров и таксист, который стал случайной жертвой, ранены и находятся в больнице.

Злоумышленника, которым оказался 60-летний Валентин Дорошенко, застрелили на месте. Перед тем он успел убить своего сообщника. По предварительным данным, между ними был конфликт.

На следующий день, 20 января, в Одессе полиция задержала мужчину, который с 8 этажа многоэтажки стрелял по людям.

В результате стрельбы пострадал один человек и имущество соседей. Нарушителя задержали.