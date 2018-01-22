Где и когда украинцы погибали в нападениях за рубежом

Копірайт зображення BORIS HORVAT/AFP/Getty Images Image caption Цветы и флаги на месте теракта на Английской набережной в Ницце

20 января боевики напали на отель "Интерконтиненталь" в афганской столице Кабуле. В результате нападения погибли по меньшей мере 30 человек. Среди них - как минимум семь украинцев, подтвердил украинский МИД.

По количеству погибших происшествие в Кабуле - самое кровавое нападение на украинцев за рубежом за последние годы.

Впрочем, оно не первое, где погибли граждане Украины.

Какие еще нападения уносили жизни украинцев за последние пять лет?

Июнь 2013, Пакистан

Боевики атаковали группу иностранных альпинистов в лагере на горе Нанга-Парбат в Гималаях - на территории, подконтрольной Пакистану.

Погибли 11 человек, в том числе трое украинских альпинистов из Харькова - Игорь Свергун, Дмитрий Коняев и Бадави Кошаев. Игорь Свергун ранее успел покорить шесть восьмитысячных вершин.

Ответственность за нападение взяли на себя группировки "Джундуллах" и "Талибан". "Талибан" назвал это местью за уничтожение американским дроном одного из своих лидеров Валиура Рехмана.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщина возлагает цветы на месте гибели туристов на пляже Мархаба, Тунис

26 июня 2015, Тунис

23-летний тунисец Сайфедин Резги расстрелял из автомата 40 человек на пляже Мархаба в тунисском городе Сус.

Погибла украинка Светлана Новосельская, которая с 2000 года проживала в Бельгии и имела гражданство этой страны. Ответственность за нападение взяла группировка "Исламское государство".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отель "Библос" в малийском городе Севарэ после теракта

7 августа 2015, Мали

Исламисты напали на отель "Библос" в городе Севарэ в западноафриканском государстве Мали, где жили сотрудники миссии ООН. Четверо украинцев оказались в заложниках. Спецподразделения полиции Мали взяли отель штурмом.

Позже ООН сообщила о гибели пятерых работников миссии ООН в Мали, в том числе двух украинцев. МИД Украины подтвердил эту информацию.

Еще четыре человека, в том числе двое украинцев, были освобождены, сообщило малийское правительство.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка, связанная с "Аль-Каидой".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отель Splendid в столице Буркина-Фасо Уагадугу после теракта

15 января 2016, Буркина-Фасо

Исламисты напали на отель Splendid и несколько туристических заведений в центре столицы африканской страны Буркина-Фасо, Уагадугу. В нападении погибли десятки людей.

В МИД Украины тогда сообщили о гибели четырех украинцев.

"Шокирован террористической атакой в ​​Буркина-Фасо и гибелью семьи украинцев - трех взрослых и ребенка 10 лет. Трагедия для всех нас", - написал министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

Во время нападений исламисты в частности расстреляли посетителей популярного среди туристов кафе Cappuccino, а затем бросили в помещение гранату.

Владельцами заведения были украинка Виктория Янковская и ее муж Гайтан Сантомена. Они оба погибли, а также их ребенок, сестра Виктории Яна и их мать Людмила.

Ответственность за нападение взяла на себя "Аль-Каида".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аэропорт Ататюрка в Стамбуле

28 июня 2016, Турция

Боевики устроили стрельбу, а затем взорвали на себе взрывчатку в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

Погибли 45 человек, в том числе одесситка Лариса Цыбакова.

Ответственность за нападение взяла группировка "Исламское государство".

14 июля 2016, Франция

Тунисец Мохамед Булель въехал на 19-тонном грузовике в толпу на набережную в городе Ницца. Люди собрались, чтобы посмотреть на фейерверки ко Дню взятия Бастилии.

В результате нападения погибли 86 человек, более 300 были ранены.

Среди погибших был 22-летний украинец Михаил Базелевский - студент канадского университета, который приехал во Францию ​​по программе обмена. Еще двое украинцев были ранены.

Нападавший, которого застрелила полиция, - 31-летний тунисец Мохаммед Булель, житель Ниццы.

Ответственность за теракт взяла группировка "Исламское государство".

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал это нападение самой страшной трагедией за всю историю города.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мемориал жертвам теракта в Берлине

19 декабря 2016, Германия

24-летний тунисец Анис Амри на грузовике Scania-R-450 въехал в толпу людей на рождественской ярмарке на Брайдшадплац в Берлине.

Погибло 11 человек, в том числе Анна и Георгий Багратуни, переехавшие в Германию из Киева. Ответственность взяла группировка "Исламское государство".

23 декабря Амри застрелила итальянская полиция около Милана.