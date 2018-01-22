В Кабуле уцелели 19 человек. Для них готовят спасательный самолет

Копірайт зображення УНІАН Image caption Самолет ДСНС может забрать украинцев из Кабула

Украина готовится направить в Кабул самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который заберет тела погибших и вернет домой раненых граждан.

"ДСНС готовит самолет в Кабул. Когда его отправят - это зависит от того, как быстро будут готовы все необходимые документы для репатриации тел погибших", - рассказала ВВС Украина пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

По ее словам, на данный момент украинские дипломаты работают над тем, чтобы проверить точное число погибших и раненых украинцев.

В этом им способствуют и дипломаты других стран.

"Пока остается подтвержденной гибель семи граждан Украины: пятерых мужчин и двух женщин, которые работали на местную авиакомпанию Kam Air", - сообщила пресс-секретарь МИД.

Она добавила, что это не окончательное число, поскольку остаются неидентифицированными тела погибших.

Что касается тех граждан Украины, которые выжили, то по информации МИД, угрозы их жизни на данный момент нет.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption МИД подтверждает гибель семи украинцев. Идентификация тел продолжается

ВВС Украина пообщалась с женой одного из украинцев, который выжил после нападения боевиков в Кабуле.

"По его словам и словам его коллег, он в норме физически. Морально - сами понимаете", - говорит женщина.

Она рассказала, что на данный момент все, кто выжил, находятся в безопасности и скоро вернутся в Украину.

Женщина говорит, что они постоянно с мужем в контакте.

Всего в нападении погибли более тридцати человек, среди которых было по меньшей мере 14 иностранцев. Кроме украинцев, по данным СМИ, среди погибших были и другие иностранные граждане, в том числе один человек из Германии, один - из Греции и еще один - из Казахстана. Установление лиц жертв продолжается.

Среди жертв - работники отеля, гости, а также представители сил безопасности, которые противостояли нападающим.

СМИ сообщают, что ответственность за нападение взяла на себя группировка Талибан.