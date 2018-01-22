"Понятно, чем здесь пахнет": Саакашвили в апелляционном суде

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Киевский апелляционный административный суд отложил на неопределенный срок рассмотрение апелляции Михеила Саакашвили на решение об отказе предоставить ему статус лица, нуждающегося в особой защите.

Это произошло после того, как экс-президент Грузии и его защитники заявили о недоверии и отводе всему составу президиума судей. Суд решил, что это дело должно рассматриваться повторно, после автоматического определения нового состава суда.

Заседание Киевского апелляционного административного суда проходило под постоянные возгласы, аплодисменты сторонников экс-президента Грузии, которые пришли в зал заседаний. Несмотря на нарушение правил судебного заседания, судьи не сделали ни одного замечания присутствующим в зале.

Саакашвили заявил об отводе всему составу президиума судей. В их адрес, а также адрес представителей Государственной миграционной службы раздавались оскорбительные высказывания. Он называл их "преступниками", "предателями", а сторонники скандировали "Позор!", "Барыги!", "На нары!".

Экс-президент Грузии заявил, что Государственная миграционная служба и судьи выполняют указание администрации президента и лично Петра Порошенко с целью его скорейшей депортации из страны.

"Сначала меня лишили гражданства, сфальсифицировав документы. Этот приказ лично - я это утверждаю - дал президент Порошенко", - заявил Саакашвили.

"Вполне понятно, чем здесь уже пахнет. И ясно, где написано сценарии - в администрации президента", - подчеркнул он.

Экс-президент утверждал, что сегодняшнее решение могло дать основание для его экстрадиции в Грузию.

"Если они меня окончательно лишат статуса (беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. - Ред.), Они меня смогут депортировать еще до того, как я буду защищать в суде свое право вернуть гражданство Украины", - сказал он.

Саакашвили еще раз заявил, что лишение его гражданства произошло по сфальсифицированным материалам, в то же время он выдвинул обвинения Петру Порошенко в том, что он "нарушил все возможные законы", когда инкогнито, по чужим документам пересекал украинскую границу и полетел на отдых на Мальдивы в начале января.

В СМИ на прошлой неделе появились сообщения о том, что президент Украины отдыхал на Мальдивских островах вместе с восемью лицами. Факт такого отдыха подтвердила президентская пресс-служба, однако не комментировала сообщений о том, что имена всех путешественников были изменены, и другие факты, приведенные в журналистском расследовании.

"И этот человек дает указания вот этим судьям", - заявил Саакашвили.

"Никто не уйдет, все будут отвечать. (...) Эта "малина" будет закончена", - сказал экс-президент Грузии.

Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в июле прошлого года.

Впоследствии он заявлял, что "ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания" и что речь идет о "конкретных преступлениях", поэтому главная задача - обеспечить беспристрастное следствие и справедливый суд.

В Грузии экс-президента заочно приговорили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Представители прокуратуры Грузии неоднократно заявляли, что ожидают завершения процедур в Украине для дальнейшей экстрадиции Саакашвили в Грузии.