Суд в Лондоне рассматривает апелляцию Украины на решение о "долге Януковича"

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Апелляционный суд Англии начал рассмотрение апелляции Украины на решение Высокого суда, который не признал аргументов Украины в деле о трехмиллиардном долге перед Россией - так называемом "долге Януковича".

Об этом сообщает корреспондент ВВС Алексей Калмыков из здания суда.

Источник, близкий к одной из сторон судебного процесса, в комментарии ВВС Украина высказал предположение, что слушания продлятся 5-6 дней. После этого у суда будет полгода для оглашения решения.

Если апелляционная инстанция подтвердит решение Высокого суда Лондона, Украина будет обязана уплатить России три миллиарда долларов плюс проценты.

В министерстве финансов Украины ВВС Украина сообщили, что на слушаниях присутствовал министр финансов Александр Данилюк.

Интересы Украины в суде представляет международная юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. 22 января юристы компании излагают аргументы украинской стороны.

После Евромайдана и смены власти в Украине Киев пытался включить эти средства в общий пакет во время переговоров о реструктуризации других внешних обязательств.

Однако Москва отказалась от этого, настаивая на том, что долг является государственным, поскольку все переговоры по займу проходили на самом высоком государственном уровне.

В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату "долга Януковича", считая его политическим.

Поскольку в декабре 2013 года стороны договорились, что споры будут решаться по британскому праву, российская сторона воспользовалась этим и в начале 2016 года обратилась в суд.

В конце марта 2017 года Высокий суд Лондона отверг аргументы Киева.

Судья по делу Уильям Блэр подчеркивал, что аргументы Украины о том, что Россия сначала давила на Киев, а затем аннексировала Крым и способствовала разжиганию войны на Востоке страны, касаются вопросов международного права и отношений суверенных государств и не относятся к компетенции английского суда. Но в то же время суд отметил, что Украина имеет право на апелляцию.

Украинское правительство утверждает, что суд должен учитывать факторы экономической и военной агрессии против Украины со стороны России.

РФ, со своей стороны, эти обвинения последовательно отрицает.