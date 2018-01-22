В длинный список кинопремии "Золотая юла" вошли 59 фильмов

Копірайт зображення ОФІЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР ФІЛЬМУ "КІБОРГИ"

Вторая национальная кинопремия Украины "Золотая юла" объявила длинный список номинантов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте премии.

Как сообщили организаторы кинопремии, в этом году "Золотую юлу" будут вручать в 18 номинациях.

Из 77 лент, поданных на участие в конкурсе, в длинный список вошло 59 киноработ: 16 полнометражных игровых, 22 короткометражных игровых, 13 документальных и 8 анимационных, говорится в сообщении.

В частности, в категории полнометражный игровой фильм будут соревноваться такие фильмы как "Dzidzio Контрабас" режиссера Олега Борщевского, "Киборги" и "Чужая молитва" Ахтема Сейтаблаева, "Кроткая" Сергея Лозницы и другие.

В Государственном агентстве по вопросам кино в конце года подсчитали, что по результатам трех недель проката фильма "Киборги" его посмотрели более 263 тыс. зрителей. Всего фильм в прокате собрал 19,3 млн гривен.

С полным перечнем номинантов можно ознакомиться на сайте национальной кинопремии.

В апреле прошлого года в номинации "Лучший фильм" победила лента "Гнездо горлицы", она и получила Первую национальную кинопремию "Золотая юла". Награды также получили четверо актеров, сыгравших в фильме.

Режиссер фильма "Гнездо горлицы" Тарас Ткаченко одержал победу в номинации "Лучший режиссер".

Победителей конкурса объявят 20 апреля на торжественной церемонии.