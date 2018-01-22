В Израиле расшифровали часть свитков Мертвого моря

Копірайт зображення University of Haifa Image caption Археологи потратили год на то, чтобы расшифровать древние манускрипты

Ученые исследовали шестьдесят небольших фрагментов таинственного древнего текста свитков Мертвого моря и расшифровали 364-дневный календарь.

Некоторые ученые предполагают, что авторами 900 древних манускриптов могли быть члены иудейской религиозной группы ессеев.

Первый свиток обнаружил в 1947 году молодой бедуинский пастух, искавший потерянную овцу в местности Кумран на северо-западном берегу Мертвого моря.

Коллекция считается старейшей когда-либо найденной копией Библии, датированной IV веком до нашей эры.

Фрагменты свитков смогли перевести доктор Эшбаль Ратсон и профессор Джонатан Бен-Дов, который занимается библейскими исследованиями в Хайфском университете.

Манускрипты написаны специальным кодом, и некоторые их фрагменты были меньше 1 кв. см.

Ученые расшифровали уникальный 364-дневный календарь, в котором есть давние еврейские праздники.

Ратсон и Бен-Дов отметили, что в свитках описываются два праздника, не упомянутых в Торе: праздники Нового вина и Нового масла.

Исследователи говорят, что эти дни являются продолжением праздника Шавуот, который сегодня празднуют как день нового урожая пшеницы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В свитках много библейских текстов, а также светские произведения о жизни в I и II тысячелетиях до н.э.‎

Ученые также обнаружили, что по древнему календарю люди отмечали переход между сезонами. Такие дни называли "текуфа", что с иврита переводится как "период".

Историки уточнили, что расшифровать свитки им помогли записи между строками текста. С помощью этих заметок они обнаружили пропущенные даты в календаре.

"Похоже, что человек, написавший манускрипт, мог быть одним из лидеров этого сообщества, который знал секретный шифр, но забыл упомянуть о нескольких праздниках, которые праздновала община", - отметил ученый Ратсон.