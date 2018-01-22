Папа Франциск извинился перед жертвами насилия

Копірайт зображення EPA

Глава Римско-католической церкви Папа Франциск извинился за свои слова, сказанные на прошлой неделе в Чили. В тех комментариях он оправдывал епископа, которого обвиняют в сокрытии сексуального насилия.

Папа Франциск признал, что этими высказываниями многих обидел. При этом он повторил, что убежден в том, что чилийский епископ Хуан Баррос невиновен.

"Я прошу у них прощения, если обидел. Но я их обидел, сам того не желая. От этого мне очень больно", - сказал Папа в понедельник, сообщает агентство Reuters.

Эти извинения он озвучил журналистам на борту самолета во время возвращения в Рим.

В четверг Папа Франциск сказал, что жертвы, обвинившие епископа Барросо, его оклеветали.

Редкое извинение

Анализ Джеймса Рейнольдса, корреспондента BBC в Риме

Это очень редкий случай - когда Папа извиняется за свои слова. Он четко чувствовал, что должен компенсировать заявления, сделанные им ранее в Чили.

Жертвы обвинили чилийского епископа Хуана Барроса в сокрытии преступлений, совершенных одним из священников.

Во время своей поездки в Чили Папа Франциск назвал эти обвинения клеветой, указав на отсутствие доказательств.

Теперь Папа извинился за эти слова. Он сказал, что понимает, что жертвы это восприняли как "пощечину".

При этом Папа продолжает настаивать, что расследование не доказало правдивость обвинений против епископа Барроса.