Тела погибших в Кабуле украинцев привезут в среду - МИД

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption МИД подтверждает гибель семи украинцев

Тела украинских граждан, погибших в результате нападения боевиков на отель в Кабуле, 24 января привезут на родину.

"Репатриация тел запланирована на 24 января", - сообщила ВВС Украина в понедельник вечером пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Возвращать выживших начнут уже в понедельник.

Некоторые будут возвращаться рейсовыми самолетами, другие - спецсамолётом, который будет перевозить тела погибших.

Ранее МИД сообщал, что Украина готовится направить в Кабул спецсамолет, который заберет тела погибших и вернет домой раненых граждан.

По состоянию на понедельник, украинские дипломаты продолжают проверять точное количество погибших и раненых украинцев.

"Пока подтверждена гибель семи граждан Украины: пятерых мужчин и двух женщин, которые работали на местную авиакомпанию Kam Air", - сообщила пресс-секретарь МИД.

Она добавила, что это не окончательное число, поскольку остаются неидентифицированными тела других погибших.

Что касается выживших граждан Украины, то по информации МИД, угрозы их жизни на данный момент нет.

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил ВВС Украина, что известно о 19 украинцах, которые жили в этом отеле и уцелели после нападения.

"Они не пострадали или получили легкие телесные повреждения", - говорит дипломат.

Он добавил, что всех украинцев эвакуировали из отеля.

Также дипломаты им уже сообщили, что готовится спецсамолет, которым они по желанию в ближайшие дни смогут вернуться в Украину.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в понедельник сообщил, что количество жертв среди граждан Украины может возрасти.

"Есть подозрения большего количества жертв среди граждан Украины", - сказал Климкин.

Министр добавил, что всех украинцев эвакуировали на военную базу в Кабуле, однако некоторые из них уже возвращаются в гостиницу.

По его словам, дипломаты работают над тем, чтобы оформить все необходимые документы для репатриации тел погибших. Также оказывается помощь уцелевшим.

"Мы сказали всем, кто хочет уехать, что мы это возвращение обеспечим", - заверил Климкин.

ВВС Украина пообщалась с женой одного из выживших в Кабуле украинцев.

"По его словам и словам его коллег, он в норме физически. Морально - сами понимаете", - говорит женщина.

Она рассказала, что на данный момент все, кто выжил, находятся в безопасности и скоро вернутся в Украину.

Женщина говорит, что они постоянно общаются с мужем.

Всего в нападении погибли более тридцати человек, среди которых было по меньшей мере 14 иностранцев.

Кроме украинцев, по данным СМИ, среди погибших были и другие иностранные граждане, в том числе один человек из Германии, один - из Греции и еще один - из Казахстана. Установление личности жертв продолжается.

Среди жертв - работники отеля, гости, а также представители сил безопасности, которые противостояли нападавшим.

СМИ сообщают, что ответственность за нападение взяла на себя группировка Талибан.