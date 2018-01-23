Свитолина не смогла пройти в полуфинал Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале проходящего в эти дни Открытого чемпионата Австралии бельгийке Элизе Мертенс.
Матч продолжался 1 час и 13 минут и закончился со счетом 6:4, 6:0 в пользу 22-летней теннисистки, которая, по прогнозам букмекеров, считалась аутсайдером противостояния.
Соперник Мертенс в полуфинале определится в игре между испанкой Карлой Суарес Наварро и датчанкой Каролиной Возняцки.
Элина Свитолина, которая сейчас является четвертой ракеткой мира, покидает соревнования.
Призовой фонд соревнований составляет 55 млн австралийских долларов (более 40 млн долларов США).