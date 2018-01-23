Давос-2018: речь Трампа и другие интересные факты

Копірайт зображення AFP Image caption В Швейцарии уже готовятся к встрече президента США

Дональд Трамп станет первым за 20 лет американским лидером, посетившим Всемирный экономический форум в Давосе. Интересные факты о нынешнем собрании представителей мировых элит.

Этот швейцарский городок, где раз в году собираются самые влиятельные и богатые люди мира, стал синонимом глобальных бизнес-интересов, которые так часто критикует Трамп.

Основанный в 1971 году форум пропагандирует международную торговлю, свободное передвижение рабочей силы, а также много внимания уделяет проблемам экологии.

В то же время Дональд Трамп склонен использовать антимигрантскую риторику, выступает против многосторонних соглашений о свободной торговле, критикует такие организации, как ООН, и отвергает такие договоры, как Парижское климатическое соглашение.

Поэтому нынешняя тема форума - "Совместное будущее в разобщенном мире", похоже, противоречит риторике действующего американского президента.

Однако Дональд Трамп не только посетит Давос, но и выступит со специальной речью в последний день форума - 26 января.

Учасники Всесвітнього економічного форуму Давос, 2018 119 країн 3000 учасників 993+150 представники Західної та Східної Європи

841 представники Північної Америки

79% чоловіки

54 і 50 середній вік чоловіків і жінок на форумі AFP

Стоит отметить, что американские президенты редко посещали Давос. Первым был Билл Клинтон, который принял участие в форуме в 2000 году. Впрочем, он стал регулярным гостем собрания и после того, как покинул пост.

Рональд Рейган выступал несколько раз, но посредством видеосвязи. А вот президенты отец и сын Буши, а также Барак Обама никогда не посещали Давос.

Как отмечает редактор североамериканского бюро BBC Джон Сопел, Давос - это место, где все происходит "не по-трамповски настолько, насколько это возможно".

Обозреватели предполагают, что президент Трамп хочет воспользоваться случаем, чтобы ответить на упреки о том, что из-за его политики Соединенные Штаты утрачивают свои лидерские позиции на мировой арене.

Есть также мнение, что это может быть ответом на визит Си Цзиньпина, лидера второго по значимости мирового игрока - Китая. Он привлек к себе значительное внимание на прошлогоднем форуме.

Кто еще будет в Давосе?

В этом году в Давосе соберётся рекордное представительство лидеров "Большой семерки".

Кроме Дональда Трампа, в нем примут участие глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Тереза ​​Мэй, премьер Канады Джастин Трюдо.

Приедут также Генсек ООН, глава Всемирной торговой организации, руководители Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка и МВФ.

Помимо политических лидеров, в Давосском форуме 2018 года примут участие 1900 ведущих предпринимателей из разных областей бизнеса и 900 представителей неправительственных организаций.

Копірайт зображення Alamy Image caption В этом году все семь сопредседателей форума в Давосе - женщины. В их число вошла директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард

В этом году все семь сопредседателей форума в Давосе - женщины. В их число вошла директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Впрочем, в целом на главном деловом форуме мира женщины составляют 21% участников (в прошлом году эта цифра составляла 20%).

О чем будут говорить?

В этом году главной темой Всемирного экономического форума будет вовсе не бизнес. Будут, к примеру, говорить о последствиях принципа "Америка - прежде всего" для остального мира.

Ряд мероприятий посвящен таким темам, как фейковые новости, эпоха постправды, киберугрозы и кибербезопасность, а также сексуальные домогательства.

Копірайт зображення AFP Image caption Среди тем форума - "Пузырь"криптоактивов"

Кроме того, будут говорить о цифровой экономике и "пузыре" криптовалюты.

Среди сугубо экономических тем - дискуссия о том, не станет ли 2018 годом очередного экономического кризиса, можно ли остановить уклонение от уплаты налогов после "Райских бумаг", а также как улучшить систему капитализма.

Украинский президент Петр Порошенко примет участие в дискуссии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня контитента", которая состоится в последний день форума.