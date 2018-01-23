Умер актер, сыгравший телепузика Тинки-Винки

В возрасте 52 лет умер британский актер Саймон Шелтон, сыгравший фиолетового Тинки-Винки в детском телесериале "Телепузики".

По словам сына актера Генри, Саймон Шелтон умер еще 17 января.

Шелтон сыграл носящего сумочку телепузика Тинки-Винки. До него эту роль играл актер Дэйв Томпсон, которого уволили в 1997 году.

Также он играл Темного Рыцаря в детском телевизионном шоу Incredible Games.

Актриса Эмили Атак написала о том, что внезапно умер ее "замечательный дядя", который был "самым интересным и талантливым человеком".

В 2008 году Саймон Шелтон признался, что не думал, что роль Тинки-Винки принесет ему успех.

"Я не знал, что успех будет таким большим, но, как только начал работать, то понимал, что это что-то особенное", - рассказал актер.

Детская программа о телепузиках выходила с 1997 по 2001 годы.

У Саймона Шелтона осталось трое детей.