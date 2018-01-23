Грузия получила первую партию "Джавелинов"

Копірайт зображення Міністерство оборони Грузії Image caption Министр обороны Грузии Леван Изория встречается с послом США в Грузии Яном Кроуфордом Келли, 23 января 2018 года

Грузия получила первые противотанковые комплексы "Джавелин", и сейчас они находятся в безопасном месте. Об этом заявил министр обороны страны Ливан Изория после встречи с послом США - сообщает официальная страница оборонного ведомства.

По словам Левана Изории, в ближайшее время грузинские военнослужащие примут участие в специальных учениях, чтобы освоить американские комплексы.

Решение предоставить Грузии переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Джавелин" США приняли 21 ноября 2017 года.

Всего Грузия просила разрешение приобрести 72 пусковые установки ПТРК "Джавелин", 410 ракет к ним, 10 тренировочных систем, а также предоставить услуги американских инструкторов и подрядчиков.

Все это обойдется стране в 75 млн долларов.

Грузинские чиновники отмечали, что американское оружие нужно для того, чтобы повысить обороноспособность страны.

В 1992 году из-за грузино-российского противостояния Грузия потеряла контроль над территорией Абхазии, а в 2008 году - Южной Осетии.

26 августа 2008 года Россия признала эти территории независимыми государствами.

Копірайт зображення AFP Image caption Переносные противотанковые комплексы есть на вооружении многих армий мира

23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Позже выяснилось, что речь также идет в том числе и о ПТРК "Джавелин" на общую сумму 47 млн долларов.

Анонсировалось, что контракт будет включать 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет к ним.

17 января президент Украины заявил, что США предоставят Украине ракетные комплексы "Джевелин" за свой счет.

В тот же день стало известно, что руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко распорядился готовиться к приему "Джавелинов" на вооружение.

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Противотанковые системы "Джавелин" квалифицируются как летальное оборонительное вооружение.

Они предназначены для поражения бронетехники, а также вертолетов и БПЛА, которые находятся на небольшой высоте.

Именно на поставках этого вооружения Киев настаивал длительное время.

Переносные противотанковые комплексы есть на вооружении многих армий мира.

В то же время в Киеве заявляют, что поставки противотанковых ракетных комплексов позволят украинской армии более эффективно сдерживать агрессию России и поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе.

Москва отрицает участие своих военных в конфликте на востоке Украины, однако признает, что в вооруженных формированиях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" есть "русские добровольцы".