Губернатор Гавайев не сразу опроверг ракетный удар, "потому что забыл пароль"

Копірайт зображення Getty Images

Губернатор штата Гавайи Дэвид Игэ признался, что забыл логин и пароль к своему аккаунту в Twitter, поэтому не смог вовремя опровергнуть сообщение о ракетной тревоге.

Игэ доложили, что произошла ошибка, уже через две минуты после того, как жители штата получили текстовые сообщения о ракетной тревоге.

Однако власти штата не опровергали это сообщение еще 17 минут.

22 января Игэ признал, что не смог вспомнить данные своего аккаунта в Twitter.

"Я должен признаться, что не знаю логины и пароли от своего аккаунта в Twitter, и я, безусловно, уже это исправил", - заявил губернатор, которого цитирует местная газета The Honolulu Star Advertiser.

Губернатор добавил, что сохранил информацию об аккаунте на свой смартфон, чтобы снова не допустить ошибки.

После того, как опровержение информации о ракетной тревоге было опубликовано в Twitter, администрации губернатора понадобилось еще несколько минут, чтобы опубликовать его в Facebook.

Однако губернатор не сообщил, понадобилось ли ему и его команде восстанавливать доступ еще и к странице в Facebook.

Ложная тревога

Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях направило сообщение о ракетной тревоге всем жителям штата Гавайи 13 января.

"Угроза приближается к Гавайям в виде баллистической ракеты. Немедленно отправляйтесь в укрытие. Это не учебная тревога", - говорилось в сообщении.

Копірайт зображення Twitter Image caption Сообщение о ракетной угрозе для жителей Гавайев

После получения первого сообщения многие жители штата подумали о ядерном ракетном ударе со стороны Северной Кореи.

Агентству понадобилось полчаса, чтобы послать второе сообщение с опровержением информации. Оказалось, что причиной ложной тревоги стала ошибка сотрудника агентства.