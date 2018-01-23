"Дюнкерк", Форма воды" и "Три билборда". Кто еще поборется за Оскар?

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Американская академия киноискусств объявила номинантов 90-й премии "Оскар". Официальная церемония прошла в Лос-Анджелесе.

Рекордсменом стала лента режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды", которая попала в 13 номинаций, включая "лучший фильм".

Восемь номинаций получила лента "Дюнкерк", а в семи представлен фильм ​​"Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

В список номинантов на "лучший фильм" вошли 9 картин:

"З ови меня своим именем " (Call Me By Your Name) - романтическая мелодрама о пылких отношениях между 17-летним парнем, который живет в Италии, и 24-летним ученым Оливером, который гостит на вилле его родителей.

(Call Me By Your Name) - романтическая мелодрама о пылких отношениях между 17-летним парнем, который живет в Италии, и 24-летним ученым Оливером, который гостит на вилле его родителей. " Темные времена " (Darkest Hour) - британская историческая биографическая драма о первых месяцах Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.

(Darkest Hour) - британская историческая биографическая драма о первых месяцах Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны. " Дюнкерк " (Dunkirk) - военный драматический триллер о спасении трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской эвакуации во время Второй мировой войны.

- военный драматический триллер о спасении трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской эвакуации во время Второй мировой войны. " Ловушка " (Get Out) - американский фильм ужасов о мужчине, который приехал к родителям своей девушки.

- американский фильм ужасов о мужчине, который приехал к родителям своей девушки. " Леди Птиц а" (Lady Bird) - комедийная драма об отношениях выпускницы старших классов с мамой.

- комедийная драма об отношениях выпускницы старших классов с мамой. " Призрачная нить " (Phantom Thread) - драма о британском портном Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950-е годы одевал английскую королеву и британский высший свет.

(Phantom Thread) - драма о британском портном Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950-е годы одевал английскую королеву и британский высший свет. " Секретное досье " (The Post) - биографическая историческая драма о журналистах двух влиятельных изданий, опубликовавших секретные документы о ходе войны во Вьетнаме.

(The Post) - биографическая историческая драма о журналистах двух влиятельных изданий, опубликовавших секретные документы о ходе войны во Вьетнаме. " Форма воды " (The Shape of Water) - драматический фильм о секретном эксперименте в эпоху "холодной войны"

(The Shape of Water) - драматический фильм о секретном эксперименте в эпоху "холодной войны" "Три билбордана границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - криминальная драма с элементами комедии о мести за убийство дочери

В номинацию "лучшая актриса" попали сразу 5 звезд:

Салли Хокинс (Sally Hawkins), "Форма воды"

(Sally Hawkins), "Форма воды" Фрэнсис МакДорманд (Frances McDormand), "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

(Frances McDormand), "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Марго Робби (Margot Robbie), "Я, Тоня"

(Margot Robbie), "Я, Тоня" Сирша Ронан (Saoirse Ronan), "Леди Птица"

(Saoirse Ronan), "Леди Птица" Мэрил Стрип (Meryl Streep), "Секретное досье"

Номинанты на звание "лучший актер":

Тимоти Шал аме (Timothee Chalamet), "Зови меня своим именем"

(Timothee Chalamet), "Зови меня своим именем" Дэниел Дэй-Льюис (Daniel Day-Lewis), "Призрачная нить"

(Daniel Day-Lewis), "Призрачная нить" Даниэль Калуя (Daniel Kaluuya), "Ловушка"

(Daniel Kaluuya), "Ловушка" Гэри Олдм е н (Gary Oldman), "Темные времена"

(Gary Oldman), "Темные времена" Дензел Вашингтон (Denzel Washington), "Роман Израэл, Esq."

В номинацию "лучший фильм на иностранном языке" вошли ленты из Чили, Ливана, России, Венгрии и Швеции.

Всего были объявлены номинанты на "Оскар" в 27 категориях, 11 из которых них касаются технических аспектов кинопроизводства, и 17 - художественных.

Торжественная церемония награждения спройдет 4 марта в Лос-Анджелесе.