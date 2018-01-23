"Дюнкерк", Форма воды" и "Три билборда". Кто еще поборется за Оскар?
Американская академия киноискусств объявила номинантов 90-й премии "Оскар". Официальная церемония прошла в Лос-Анджелесе.
Рекордсменом стала лента режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды", которая попала в 13 номинаций, включая "лучший фильм".
Восемь номинаций получила лента "Дюнкерк", а в семи представлен фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
В список номинантов на "лучший фильм" вошли 9 картин:
- "Зови меня своим именем" (Call Me By Your Name) - романтическая мелодрама о пылких отношениях между 17-летним парнем, который живет в Италии, и 24-летним ученым Оливером, который гостит на вилле его родителей.
- "Темные времена" (Darkest Hour) - британская историческая биографическая драма о первых месяцах Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.
- "Дюнкерк" (Dunkirk) - военный драматический триллер о спасении трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской эвакуации во время Второй мировой войны.
- "Ловушка" (Get Out) - американский фильм ужасов о мужчине, который приехал к родителям своей девушки.
- "ЛедиПтица" (Lady Bird) - комедийная драма об отношениях выпускницы старших классов с мамой.
- "Призрачная нить" (Phantom Thread) - драма о британском портном Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950-е годы одевал английскую королеву и британский высший свет.
- "Секретное досье" (The Post) - биографическая историческая драма о журналистах двух влиятельных изданий, опубликовавших секретные документы о ходе войны во Вьетнаме.
- "Форма воды" (The Shape of Water) - драматический фильм о секретном эксперименте в эпоху "холодной войны"
- "Три билбордана границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - криминальная драма с элементами комедии о мести за убийство дочери
В номинацию "лучшая актриса" попали сразу 5 звезд:
- Салли Хокинс (Sally Hawkins), "Форма воды"
- Фрэнсис МакДорманд (Frances McDormand), "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
- Марго Робби (Margot Robbie), "Я, Тоня"
- Сирша Ронан (Saoirse Ronan), "Леди Птица"
- Мэрил Стрип (Meryl Streep), "Секретное досье"
Номинанты на звание "лучший актер":
- Тимоти Шаламе (Timothee Chalamet), "Зови меня своим именем"
- Дэниел Дэй-Льюис (Daniel Day-Lewis), "Призрачная нить"
- Даниэль Калуя (Daniel Kaluuya), "Ловушка"
- Гэри Олдмен (Gary Oldman), "Темные времена"
- Дензел Вашингтон (Denzel Washington), "Роман Израэл, Esq."
В номинацию "лучший фильм на иностранном языке" вошли ленты из Чили, Ливана, России, Венгрии и Швеции.
Всего были объявлены номинанты на "Оскар" в 27 категориях, 11 из которых них касаются технических аспектов кинопроизводства, и 17 - художественных.
Торжественная церемония награждения спройдет 4 марта в Лос-Анджелесе.