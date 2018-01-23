Что нужно знать об "Оскаре"-2018

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фильм Мартина МакДонаха "Три билборда на границе Эббинг, Миссури" получил главный приз Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав

Фильм "Три билборда на границе Эббинг, Миссури" Мартина МакДонаха, который победил в четырех номинациях нынешнего "Золотого глобуса", стал главным фаворитом "Оскара". Номинантов кинопремии объявят во вторник, 23 января.

Впрочем, прогнозируют, что результат нынешней "оскаровской" гонки будет одним из самых непредсказуемых за последние годы.

"Три билборда на границе Эббинг, Миссури" получил несколько значительных наград, однако это не является гарантией положительных оценок членов киноакадемии - прежде всего потому, что "Оскар" не использует систему относительного большинства в процессе избрания победителей.

Здесь действует льготный бюллетень - когда второй и третий выбор членов киноакадемии может значительно повлиять на определение победителя.

Копірайт зображення 20th Century Fox Image caption Актерский состав "Три билборда на границе Эббинг, Миссури" - более чем приличный. Главные роли исполнили Фрэнсис МакДорманд и Сэм Рокуэлл

Эта система способствует победе консенсуса над страстью, поэтому фильм, подобный "Три билборда на границе Эббинг, Миссури", который многие считают спорным, может оказаться "за бортом" именно из-за правил голосования.

Следовательно, было бы глупо сбрасывать со счетов таинственную историю любви "Форма воды", сказку "Леди Бёрд" или даже фильм ужасов "Ловушка".

Американская киноакадемия решила несколько изменить свой состав после расистского скандала, разразившегося вокруг "Оскара" в 2016 году.

Теперь среди "киноакадемиков" меньше мужчин и представителей белой расы. Кроме того, члены жюри премии значительно помолодели.

Копірайт зображення Universal Image caption На "Оскар" в номинации "Лучший актер" претендует Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля

Фрэнсис МакДорманд в роли безутешной матери в "Трех билбордах", без сомнения, претендует на звание лучшей актрисы. Так же, как Уинстон Черчилль в исполнении Гари Олдмана в фильме "Темные времена".

Однако, в течение последних нескольких месяцев Элисон Дженни, исполнившая роль матери фигуристки Тони Хардинг в фильме "Я, Тони", и Сэм Рокуэлл в образе полицейского-фанатика в "Трех билбордах" опережают Лори Меткалф ("Леди Бёрд") и Виллема Дафо ( "Проект "Флорида") в прогнозах на номинацию "Лучший актер второго плана".

Что еще стоит внимания:

Станет ли "Форма воды" лидером номинации?

Копірайт зображення Fox Searchlight Pictures Image caption Роль британской актрисы Салли Хокинс в фильме "Форма воды" - серьезная заявка на победу

Бесспорно, да.

Номинации в главных категориях - "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучшая актриса" (для Салли Хокинс), кажется, гарантированы. А вот перспективы Октавии Спенсер и Ричарда Дженкинса получить номинации во второстепенных категориях не столь радужные.

Лента имеет все шансы получить рекордные 14 номинаций на "Оскар" - сравнявшись с драмой Джозефа Манкевича "Все о Еве", снятой в далеком 1951 году, а также прошлогодним "Ла-Ла Лендом".

"Выплывет" ли Джеймс Франко?

Копірайт зображення Reuters Image caption Джеймс Франко опровергает обвинения в сексуальных домогательствах

Лауреат премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль" Джеймс Франко пополнил ряды "голливудских обвиняемых" в сексуальных домогательствах.

Похоже, исполнитель главной роли в фильме "Горе-создатель" получил довольно много голосов членов жюри. Но это было до того, как несколько женщин обвинили актера и режиссера в неприемлемом сексуальном поведении (сам Франко свою вину отрицает).

Даже если его номинируют, многие сомневаются, что актер вообще посетит нынешнюю церемонию. Его шансы на победу близки к нулю.

Получит ли награду Грета Гервиг?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Грета Гервинг

Только четыре женщины за время существования премии были номинированы за "Лучшую режиссуру": Лина Вертмюллер, Джейн Кэмпион, София Коппола и Кэтрин Бигелоу.

Бигелоу, кстати, стала первой и пока единственной женщиной, которая получила в 2010 году "Оскар" в номинации "Лучшая режиссура" за ленту "Повелитель бури".

Поэтому ожидается, что Грета Гервинг разорвет этот порочный круг и станет пятой женщиной-номинантом в категории "Лучший режиссер" за ее фильм "Леди Бёрд".

Удачный год для британцев?

Копірайт зображення Universal Image caption Дэниел Калуя в фильме ужасов "Ловушка"

Этот год является потенциально удачным для британских исполнителей.

Три из пяти категорий "Лучший актер", скорее всего, окажутся в активе британцев: Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена"; Дэниэл Дэй-Льюис, воплотивший образ кутюрье в фильме "Призрачная нить"; и Дэниэл Калуя за фильм ужасов "Ловушка", где он исполнил роль молодого чернокожего мужчины, который впервые приходит в гости к семье своей белой подруги.