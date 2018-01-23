США: генпрокурора Сешнса допросили в связи с "российским делом"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сешнс был одним из ближайших сторонников Трампа в Конгрессе

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс был допрошен следователями Роберта Мюллера, расследующего обвинения в том, что штаб кандидата в президенты Дональда Трампа сотрудничал с Россией.

Насколько известно, Сешнс стал первым действующим членом администрации Трампа, дававшим показания спецпрокурору Мюллеру, пишет New York Times со ссылкой на представителя министерства юстиции США Сару Исгур Флорес.

Газета уточняет, что допрос прошел на прошлой неделе и длился несколько часов.

Ранее в январе американская пресса сообщала, что команда Роберта Мюллера может допросить и самого президента Трампа.

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По данным анонимных источников, юристы Трампа якобы не разделяют его энтузиазма и всячески противятся личной встрече президента со спецпрокурором с глазу на глаз.

Разведывательное сообщество США уже сделало вывод, что Москва пыталась повлиять на президентские выборы в пользу Трампа, хотя Россия это отрицает.

Расследование вероятного заговора ведет бывший директор ФБР, а также три различных комитета Конгресса.