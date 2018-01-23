В Facebook придумали новую единицу времени
Инженер из компании Facebook изобрел новую единицу времени, которая называется "флик".
Ее придумали, чтобы помочь разработчикам синхронизировать видеоэффекты, сообщает сайт GitHub.
Флик составляет 1/705 600 000 секунды, ему предшествует наносекунда.
Исследователь из Оксфордского университета отметил, что флик не окажет значительного влияния в целом, но может помочь улучшить технологию виртуальной реальности.
Флик пригодится разработчикам, которые используют язык программирования C++. Он используется для создания визуальных эффектов для фильмов, телевидения и других средств массовой информации.
Эти единицы измерения предоставят программистам возможность измерять время между медиа-кадрами без использования фракций.
Ведущий инженер-исследователь компании BBC Research and Development Мэтт Хаммонд заявил, что это может уменьшить задержки в графике.
"Если использовать не целые числа, в компьютерных подсчетах постепенно могут появляться и накапливаться ошибки. Со временем это может привести к более заметным неточностям", - сказал он.
Создатель новой единицы измерения Кристофер Хорват поделился своей идеей на Facebook еще в начале 2017 года. По данным GitHub, позже инженер внес в нее изменения, ориентируясь на отзывы, которые писали ему в комментариях.
Исследователь Оксфордского университета, просивший не называть его имя, считает, что флики могут помочь разработчикам технологий виртуальной реальности бороться с задержками.
"Очень часто в академической литературе вы сталкиваетесь с понятием присутствия и погружения", - сказал он BBC.
По его словам, погружение - это взаимодействие, которое вы чувствуете с компьютерной игрой. Присутствие возникает, когда ваш мозг чувствует, что вы в ней находитесь.
"Эффект присутствия очень легко нарушить. Я думаю, что фиксированный способ описать эти этапы времени позволит разработчикам более гибко работать с задержками и обеспечить синхронизацию видео", - считает исследователь.
Флик - это не первая единица времени, которую придумала большая корпорация. Например, компания Swatch в 1998 году изобрела "интернет-время", которое делило сутки на 1000 "биений".
Эта единица измерения равна одной минуте и 26,4 секунды. Ее придумали, чтобы устранить потребность в часовых поясах. Однако идею на мировом уровне не поддержали.