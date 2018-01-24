Копірайт зображення AFP Image caption Большинство пострадавших от химической атаки - дети

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность за очередную химическую атаку в Сирии на Москву.

"Только вчера (в понедельник - Ред.) более 20 гражданских лиц, в основном детей, стали жертвами применения, судя по всему, хлора", - сказал Тиллерсон в Париже на международной конференции, посвященной проблемам запрета химического оружия.

"Последние нападения в Восточной Гуте вызывают серьезное беспокойство, что Башар Асад продолжает использовать химическое оружие против собственного народа", - заявил госсекретарь.

Восточная Гута - район около Дамаска - последний находящийся под контролем повстанцев. Район, население которого составляет почти 390 тыс. человек, вот уже четыре года осаждают правительственные войска.

"В итоге Россия несет ответственность за гибель людей в Восточной Гуте и множестве других мест в Сирии, ставших жертвами химического оружия, потому что Россия вмешалась в сирийский конфликт", - заявил Тиллерсон.

Копірайт зображення EPA Image caption Тиллерсон принял участие в международной конференции о химическом оружии в Париже

Российский представитель в ответ заявил, что утверждения США об ответственности России за химические атаки в Сирии не имеют под собой никаких оснований.

"После сообщения о каких-то новые эпизодах применения ядовитых веществ в Сирии, которые еще нужно проверить, представители США и Соединенного королевства поспешили объявить это делом рук сирийского, как они выражаются, режима. Сейчас сюда же пытаются приплести еще и Россию", - сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Как сообщалось, 22 января жители Восточной Гуты почувствовали характерный запах газа вскоре после ракетного удара, нанесенного правительственными войсками.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что в Восточной Гуте только за первые десять дней 2018 года жертвами новой волны воздушных атак и наземных операций стали по меньшей мере 85 мирных жителей.

Восточная Гута является стратегически важной территорией для всех сторон конфликта в Сирии. Контролируя эту территорию, повстанцы могут вести отсюда обстрелы и наносить ракетные удары по жилым кварталам Дамаска, что также приводит к жертвам среди мирного населения сирийской столицы.

Восточная Гута в 2017 году была объявлена ​​Россией, Ираном и Турцией зоной деэскалации. Несмотря на это, район до сих пор подвергается ударам.