Стрельба в школе в США: двое подростков погибли и 17 ранены
Два человека погибли и 17 были ранены в результате стрельбы в американском штате Кентукки.
15-летняя девушка скончалась на месте инцидента, 15-летний юноша умер в больнице, сообщил губернатор штата Кентукки.
Известно, что нападавшему также 15 лет, его арестовали. Он учился в школе, в которой совершил нападение.
Полиция заявила, что юношу задержали примерно через 15 минут после того, как он открыл огонь.
Глава округа Маршалл Джеффри Эдвардс рассказал местной газете, что нападавший стрелял наугад.
По сообщениям СМИ, юноша пришел в школу и начал стрелять перед началом занятий.
Ему предъявлены обвинения в убийстве, сообщили чиновники. Также известно, что к расследованию присоединилось ФБР.
Населенный пункт, в котором произошла стрельба, расположен в 120 милях от города Нэшвилл.