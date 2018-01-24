Умерла писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

Копірайт зображення Getty Images Image caption Известность пришла к Ле Гуин в 1969 году после выхода в свет романа "Левая рука тьмы"

В США на 89-м году ушла из жизни знаменитая писательница Урсула Ле Гуин.

Автора романов в жанрах фэнтези и научной фантастики не стало в понедельник. Ее сын сообщил, что она умерла после продолжительной болезни в своем доме в Портленде, штат Орегон.

Отдавая дань ее таланту, писатель Стивен Кинг назвал Ле Гуин в своем Twitter не просто писательницей-фантастом, а настоящей иконой литературы.

Skip Twitter post by @StephenKing Usula K. LeGuin, one of the greats, has passed. Not just a science fiction writer; a literary icon. Godspeed into the galaxy. — Stephen King (@StephenKing) 23 января 2018 г.

За несколько десятилетий своей творческой деятельности Ле Гуин получила несколько высших наград в жанрах научной фантастики и фэнтези ("Хьюго", "Небьюла", "Локу").

Известность пришла к ней в 1969 году после выхода романа "Левая рука тьмы", который получил обе высших премии англоязычной фантастики - "Хьюго" и "Небьюла".

Всего ею было написано более 20 книг и свыше ста рассказов.

Самые известные ее книги - Хайнский цикл и цикл о Земноморье - литературоведы и поклонники называют глубокой философской фантастикой, которая стерла грань между фантастикой и "большой литературой".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2000 году Библиотека конгресса США провозгласила ее живой легендой за ее вклад в американское культурное наследие

В книгах Ле Гуин причудливо сплетались драконы, волшебники и космические корабли, через которые решались ключевые проблемы миропорядка.

Романы писательницы были переведены на многие языки и до сих пор продаются миллионными тиражами.

Писательница родилась 21 октября 1929 года в семье известного антрополога Алфреда Крёбера и писательницы Теодоры Крёбер.

Свой первый рассказ она написала в возрасте 11 лет. Закончила Гарвардский и Колумбийский университеты, специализировалась на средневековой романской литературе. Ее муж, Чарльз Ле Гуин - профессор истории в Университете штата Орегон. У них трое детей.

Помимо фантастики, Ле Гуин писала детские книги, а также занималась поэзией и переводами.

В 2000 году Библиотека конгресса США провозгласила ее живой легендой за ее вклад в американское культурное наследие.