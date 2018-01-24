Ученые смогут устанавливать личность педофилов по рукам

Копірайт зображення Getty Images Image caption Руки Ларри Нассара из США, которого приговорили к 60 годам за педофилию

На видеозаписях и фотографиях со сценами сексуального насилия над детьми лица преступников практически всегда остаются за кадром. Это до сих пор затрудняло полиции установление личности насильника.

Педофилам, которые скрывали свои лица от камеры, удавалось сохранить свою анонимность. Однако, похоже, этому пришел конец - ведь на изображениях можно увидеть их руки.

Профессор Сью Блэк с кафедры анатомии и криминалистической антропологии Университета Данди разработала методику, с помощью которой можно будет установить личность преступника по характеристикам его рук, уникальным для каждого человека.

Общий вид рук зависит от генетики. "Если присмотреться к деталям, то хоть ваша правая и левая руки похожи друг на друга, но между ними существуют различия", - говорит профессор Блэк.

Прежде всего ученая обращает внимание на расположение вен на руках. Оно возникает спонтанно еще в утробе матери и уникально для каждого. Нет двух людей с одинаковым рисунком вен, даже у однояйцевых близнецов их расположение разное.

Кроме того, у каждого человека расположение вен на левой руке отличается от правой.

Копірайт зображення Jeff J Mitchell/Getty Images Image caption Профессор Сью Блэк

Различные отметины на руке - от родинок до бородавок и веснушек - также уникальны для каждого человека. По словам профессора Блэк, все эти особенности можно считать личным штрих-кодом человека.

Бесценную информацию криминалистам могут предоставить шрамы на руках. Шрамы, полученные в результате травм, особенно заметны. Они отличаются размерами и конфигурацией, могут находиться на любой части руки, и у каждого такого шрама свой особый оттенок, в зависимости от того, как заживала рана.

Вид складок кожи над суставами пальцев также уникален для каждого человека. Так же, как и отпечатки пальцев.

Кроме того, профессор Блэк рассматривает лунки ногтей, также известные как лунулы: светлые полумесяцы у основания ногтя. Однажды лунка ногтя необычной формы помогла ей установить личность подозреваемого, который затем был приговорен к заключению.

Профессор Блэк занимается этими исследованиями уже много лет, и у нее внушительная база данных возможных вариаций того, как выглядят руки.

Она уверена, что дальнейшее изучение анатомических вариаций вместе с развитием биометрических технологий позволят в дальнейшем еще шире использовать научные методы.