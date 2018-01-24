В Германии возмутились, что Турция использует их танки против курдов

Копірайт зображення BERND SETTNIK/AFP/Getty Images Image caption Демонстрант в Берлине с плакатом "Ни единого танка для Эрдогана"

Группа немецких политиков призвала власти Германии прекратить экспорт вооружения в Турцию после сообщений о том, что немецкие танки Leopard были использованы в наступлении на позиции курдских отрядов народной самообороны.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Берлин намерен одобрить запрос на модернизацию танков Leopard 2, направленный Турцией их производителю - немецкой компании Rheinmetall. В ходе модернизации Анкара надеется повысить их живучесть при наезде на противотанковые мины.

Немецкие власти полагали, что танки используются Анкарой против боевиков группировки "Исламское государство".

Однако, как утверждают военные эксперты, кадры с места проведения турецкой операции "Оливковая ветвь" указывают на то, что на самом деле танки используются против курдских группировок.

Как правые, так и левые политики выступили против сделки по модернизации танков и попросили правительство Германии разъяснить свою позицию относительно наступления, которое проводит Турция в Африне на севере Сирии.

По словам члена Христианско-демократического союза Норберта Рёттгена, совершенно очевидно, что Германия не должна подписывать договор с Анкарой.

В интервью программе World Tonight на радиостанции BBC Radio 4 Рёттген назвал наступление терецких войск "незаконным, противоречащим международному праву и контрпродуктивным с точки зрения борьбы с ИГ".

Политик отметил, что у Турции нет оснований заявлять, что она действует в рамках самообороны, потому что "в Сирии не было никаких атак против Турции со стороны курдов".

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Рёттген поддержал позицию США, которые ранее также выступили против турецкого наступления в Африне.

"Американцы - единственные члены НАТО, которые прямо говорят о том, что происходит. Мы часто критикуем администрацию Трампа, но в этом вопросе они прямее и смелее, чем другие, и нам нужно следовать их примеру", - сказал он.

Наступление на северо-западе Сирии началось в субботу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал разгромить отряды народной самообороны, которые контролируют Африн и около 400 км северной сирийской границы.

Во вторник ООН сообщила о том, что около 5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища в результате боевых действий в Африне.