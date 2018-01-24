Тела погибших в Кабуле привезли в Украину

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Самолет доставит тела погибших в Кабуле украинцев

Самолет, который доставил тела семерых погибших в Кабуле граждан Украины, приземлился в аэропорту "Борисполь".

"Самолет только что приземлился", - сообщила ВВС Украина пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Продолжается опознание тел погибших

По ее словам, домой также вернулись 19 украинцев, уцелевших после нападения боевиков на отель в Кабуле.

Пресс-секретарь МИДа добавляет, что еще несколько тел остаются неопознанными, поэтому есть риск того, что количество погибших украинцев может увеличиться.

Всего в результате нападения погибли более тридцати человек, среди которых было по меньшей мере 14 иностранцев.

Кроме украинцев, по данным СМИ, среди погибших были и другие иностранные граждане, в том числе из Германии, Греции и Казахстана.

Среди жертв - работники отеля, гости, а также представители сил безопасности, которые противостояли нападающим.

СМИ сообщают, что ответственность за нападение взяла на себя группировка Талибан.