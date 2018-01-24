Тела погибших в Кабуле привезли в Украину
Самолет, который доставил тела семерых погибших в Кабуле граждан Украины, приземлился в аэропорту "Борисполь".
"Самолет только что приземлился", - сообщила ВВС Украина пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
По ее словам, домой также вернулись 19 украинцев, уцелевших после нападения боевиков на отель в Кабуле.
Пресс-секретарь МИДа добавляет, что еще несколько тел остаются неопознанными, поэтому есть риск того, что количество погибших украинцев может увеличиться.
Всего в результате нападения погибли более тридцати человек, среди которых было по меньшей мере 14 иностранцев.
Кроме украинцев, по данным СМИ, среди погибших были и другие иностранные граждане, в том числе из Германии, Греции и Казахстана.
Среди жертв - работники отеля, гости, а также представители сил безопасности, которые противостояли нападающим.
СМИ сообщают, что ответственность за нападение взяла на себя группировка Талибан.