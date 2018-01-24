Лига наций: Украина сыграет с Чехией и Словакией

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жеребьевка турнира состоялась 24 января в Лозанне

В Лозанне состоялась жеребьевка дебютной Лиги наций - нового футбольного турнира, который недавно был учреждён УЕФА.

55 европейских сборных были разделены на четыре лиги согласно рейтингу УЕФА.

Украина вошла в лигу B, где в первой группе сыграет со сборными Чехии и Словакии.

В этой же лиге сыграют:

Группа 2: Россия, Швеция, Турция

Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия

Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.

Лига А будет выглядеть так:

Группа 1: Германия, Франция, Нидерланды

Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия

Группа 3: Польша, Италия, Португалия

Группа 4: Хорватия, Англия, Испания

Тренер украинской сборной Андрей Шевченко прокомментировал участие украинской команды в этом турнире:

"Это замечательное соревнование, в котором молодые игроки могут себя проявить. Это еще один шанс побороться за путевку на чемпионат Европы", - сказал он после жеребьевки в Лозанне.

Как пройдет Лига наций?

Копірайт зображення AFP Image caption Так будет выглядеть трофей победителей

Как сообщает УЕФА, цель нового турнира - "заменить большинство товарищеских матчей сборных официальными" и позволить им "играть с равными по классу командами".

Участие в турнире примут 55 сборных. Команды будут распределены по четырем лигам: A, B, C и D - в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА.

Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года.

Победители четырех групп лиги А выйдут в финал, который состоится в июне 2019 года.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в класс. Худшие команды в группах лиг А, В и С "вылетят" в низшую лигу.

"Таким образом, европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своем дивизионе", - отметили в УЕФА.