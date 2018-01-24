Лига наций: Украина сыграет с Чехией и Словакией
В Лозанне состоялась жеребьевка дебютной Лиги наций - нового футбольного турнира, который недавно был учреждён УЕФА.
55 европейских сборных были разделены на четыре лиги согласно рейтингу УЕФА.
Украина вошла в лигу B, где в первой группе сыграет со сборными Чехии и Словакии.
В этой же лиге сыграют:
- Группа 2: Россия, Швеция, Турция
- Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия
- Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.
Лига А будет выглядеть так:
- Группа 1: Германия, Франция, Нидерланды
- Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия
- Группа 3: Польша, Италия, Португалия
- Группа 4: Хорватия, Англия, Испания
Тренер украинской сборной Андрей Шевченко прокомментировал участие украинской команды в этом турнире:
"Это замечательное соревнование, в котором молодые игроки могут себя проявить. Это еще один шанс побороться за путевку на чемпионат Европы", - сказал он после жеребьевки в Лозанне.
Как пройдет Лига наций?
Как сообщает УЕФА, цель нового турнира - "заменить большинство товарищеских матчей сборных официальными" и позволить им "играть с равными по классу командами".
Участие в турнире примут 55 сборных. Команды будут распределены по четырем лигам: A, B, C и D - в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА.
Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года.
Победители четырех групп лиги А выйдут в финал, который состоится в июне 2019 года.
Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в класс. Худшие команды в группах лиг А, В и С "вылетят" в низшую лигу.
"Таким образом, европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своем дивизионе", - отметили в УЕФА.