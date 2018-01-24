В Сирии уничтожили штаб-квартиру "Исламского государства"

Копірайт зображення GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images Image caption Авиадуар по позициям боевиков "Исламского государства" в Сирии

Международная антитеррористическая коалиция объявила об уничтожении в результате бомбардировки штаб-квартиры и командного центра террористической организации "Исламское государство" возле города Аль-Шафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщил командир специальных сил антитеррористической коалиции, генерал-майор армии США Джеймс Джеррард, вследствие прицельных авиаударов 20 января погибли от 145 до 150 боевиков группировки.

Он отметил, что антитеррористическая коалиция и ее партнеры - бойцы Сирийских демократических сил, куда входят отряды самообороны курдов, "продолжат находить, отслеживать и убивать террористов "Исламского государства".

Джеррард добавил, что мирные жители в результате удара не пострадали.

По его словам, авиаударам предшествовала разведывательная операция, к которой были привлечены бойцы Сирийских демократических сил.

По подсчетам антитеррористической коалиции, группировка "Исламское государство" уже потеряла 98% территории, захваченной в Ираке и Сирии в 2014 году.

Сейчас под контролем боевиков находятся несколько пустынных районов в Сирии.

Антитеррористическая коалиция во главе с США объявила об очередном успехе в уничтожении группировки "Исламское государство" в то время, когда Турция проводит военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов самообороны, которые входят в состав Сирийских демократических сил.