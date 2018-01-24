Из плена на Донбассе освободили еще одного бойца

Копірайт зображення Facebook Ірини Геращенко

Из плена боевиков освобожден военнослужащий Роман Савков, которого удерживали в Макеевской колонии.

Об этом сообщает в Facebook участница мирных переговоров в Минске, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Копірайт зображення Facebook Ірини Геращенко

"СБУ доложила президенту Порошенко, что освобожден украинский заложник, военнослужащий Роман Савков... Его захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья", - рассказывает она.

По словам вице-спикера, Роман еще находится в шоковом состоянии.

"На днях президент помиловал одну злодейку, чтобы вытащить нашего военного. На этот раз нам отдали именно Романа. Теперь он пройдет лечение в военном госпитале", - пишет она.

В офисе Ирины Геращенко BBC Украина сообщили, что на данный момент освобожденный еще находится на Донбассе. В ближайшее время его должны отвезти в больницу для медицинского осмотра.

А уже в четверг Роман Савков будет в Киеве.