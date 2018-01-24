В Польше корова сбежала от хозяина к зубрам

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Домашняя корова сбежала от хозяина и прибилась к стаду зубров, обитающих в Беловежской пуще.

Домашнее животное "избрало свободу" и убежало с фермы прошлой осенью, сообщает польский канал TVN24. Позже корову увидели в обществе 50 зубров в лесах Беловежского заповедника.

Орнитолог Адам Збирит первым заметил это необычное явление. Еще в ноябре он сообщил телеканалу: "Нет ничего удивительного, в том, чтобы увидеть зубра в Беловежской пуще, однако одно животное привлекло мое внимание. Его шерсть была светло-коричневого цвета, в отличие от представителей остального стада. Однако окрас зубров - каштановый и темно-коричневый".

Он предположил, что произошла мутация. Взяв бинокль, ученый увидел, что это корова. Молодое животное выглядело здоровым и чувствовало себя вполне комфортно рядом с более крупными по размеру зубрами.

Копірайт зображення RAFAL KOWALCZYK

Природоведы надеялись, что вместе с зимними холодами корова вернется домой.

Однако биолог Рафал Ковальчик снова увидел корову в январе. Она была в отличной форме и в обществе зубров бродила по окрестностям.

Ученый рассказал TVN24: "Корова не полностью интегрировалась в стадо, поскольку зубр ведет себя как единый организм, а она выделяется".

Он добавляет, что, видимо, стадо спасало ее от волков, которые зимуют в этих местах.

Копірайт зображення ADAM ZBYRYT

Несмотря на то, что жизнь коровы может оказаться под угрозой, Ковальчик предупреждает, что она также может представлять для зубров опасность.

Ведь эта "странная дружба" может поставить под угрозу популяцию зубров в Беловежской пуще.

"Возникает вопрос, будут ли они спариваться, и не повредит ли гибрид популяции зубров. Другая угроза заключается в том, что детеныш зубра больше по размеру, и корова может умереть во время родов", - говорит биолог.

Однако ученый уверяет, что корова еще слишком молода, чтобы плодиться, и ее зимнее приключение должно закончиться до начала весны.