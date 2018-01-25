Трамп "с нетерпением ждет", когда его допросит спецпрокурор

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Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" допроса по делу о расследовании возможного вмешательства России в американские выборы.

Об этом он сообщил в среду во время выступления в Белом доме. Трамп сказал, что полностью готов ответить под присягой на вопросы.

Президент отметил, что встреча со спецпрокурором Робертом Мюллером должна состояться через две-три недели, а до этого он должен проконсультироваться со своими адвокатами.

"Я хотел бы это сделать как можно быстрее", - сказал он.

Ранее Трамп заявлял, что "маловероятно", что его будет допрашивать Мюллер.

Президент называл расследование возможного вмешательства России в выборы "охотой на ведьм" и "мистификацией".

"Не было никакого заговора, ведь не было никаких препятствий", - сказал он.

Как будут допрашивать Трампа?

Адвокаты Трампа согласовывают с командой спецпрокурора Мюллера, в какой форме президент будет отвечать на вопросы.

Допрос может пройти с глазу на глаз, письменно или объеденит оба варианта.

Отвечая на вопрос, считает ли президент, что Мюллер будет справедливым, Трамп сказал: "Мы собираемся узнать это ... я надеюсь".

В январе 2017 года разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводило согласованную кампанию по влиянию на выборы 2016 года в США в пользу Трампа.

Американские спецслужбы считают, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

Россия категорически отрицает все обвинения о вмешательстве в выборы. Президент Владимир Путин называл эти обвинения "вымышленными, чтобы делегитимизировать президента Трампа".