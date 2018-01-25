Китайские ученые впервые клонировали обезьяну

Копірайт зображення Доктор Кін Сан Image caption Обе макаки развиваются нормально

Ученые китайской лаборатории впервые клонировали обезьяну.

Две макаки были клонированы при помощи технологии, которую использовали на овце Долли.

Одинаковые обезьянки с длинными хвостами Чжун Чжун и Хуа Хуа родились несколько недель назад.

Ученые говорят, что такие генетически идентичные обезьяны могут помочь в исследовании человеческих болезней.

Однако по словам критиков, это создает этические проблемы, поскольку приближает мир к клонированию человека.

Кин Сан из Китайской академии наук отметил, что клонированные обезьяны принесут пользу науке. Они станут моделями для изучения генетических болезней, включая некоторые виды рака, метаболические и иммунные нарушения.

"Существует много вопросов о биологии приматов, и это можно изучать, имея такую ​​дополнительную модель", - говорит ученый.

Копірайт зображення Китайська академія наук Image caption Это первая клонированная по сложной технологии обезьяна

Чжун Чжун родился восемь недель назад, а Хуа Хуа - шесть недель.

Исследователи говорят, что макаки едят из бутылочки и развиваются нормально. Они планируют создать еще больше клонов обезьян в последующие месяцы.

Что даст этот шаг?

Профессор Института Фрэнсиса Крика (Лондон) Робин Лоуэлл-Бэдж считает технику, которую использовали для клонирования макак, "очень неэффективной и опасной процедурой".

"Работа в этом направлении не является стартовой площадкой для создания методов клонирования людей", - говорит он.

Профессор Кентского университета (США) Даррен Гриффин подчеркнул, что такой подход может быть полезен для изучения человеческих заболеваний. Однако он поднимает этические проблемы.

"Теперь необходимо внимательно рассмотреть этическую основу, на которой эти эксперименты могут и должны проводиться", - сказал он.

Овца Долли вошла в историю двадцать лет назад, когда ее клонировали в Институте Рослинга в Эдинбурге.

С тех пор ученые клонировали многих других млекопитающих с помощью одной и той же технологии, включая крупный рогатый скот, свиней, собак, кошек, мышей и крыс.

Чжун Чжун и Хуа Хуа - первые приматы, клонированные при помощи этой технологии.

Копірайт зображення Фотогалерея Science Image caption Овцу Долли клонировали 20 лет назад

В 1999 году эмбрион макаки резус разделили, чтобы создать двух одинаковых близнецов. Одна из них, по имени Тетра, носит титул первой в мире клонированной обезьяны, но эта технология не предусматривает сложный процесс передачи ДНК.

Много неудач

В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые использовали ДНК фетальных стволовых клеток.

Чжун Чжун и Хуа Хуа стали результатом 79 попыток. Сначала из другого типа клеток клонировали двух других обезьян, но они не выжили.

Доктор Сан говорит: "Мы попробовали несколько различных методов, но сработал только один. Было много неудач, прежде чем мы нашли способ успешного клонирования обезьяны".

Копірайт зображення Китайська академія наук Image caption Теперь возникли вопросы по поводу этических стандартов

Ученые утверждают, что они придерживаются четких международных правил исследования животных.

Еще один исследователь Китайской академии наук Муминг Пу сказал: "Мы очень хорошо понимаем, что будущие исследования, использующиеприматов в любой точке мира, должны проходить с соблюдением очень строгих этических стандартов".