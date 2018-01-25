Врача в США приговорили к 175 годам за растление гимнасток

Копірайт зображення Getty Images Image caption Обвинения против Нассара выдвинули 156 женщин

Бывший врач национальной сборной США по гимнастике Ларри Нассар был приговорен в штате Индиана к тюремному заключению сроком в 175 лет за сексуальные домогательства к спортсменкам. Суд выслушал показания 156 его жертв.

Нассар признал себя виновным в сексуальных домогательствах по отношению к 10 гимнасткам, в том числе и к участницам олимпийской сборной.

Ранее 54-летний доктор уже был приговорен к 60 годам заключения в федеральном суде за хранение детской порнографии.

В заключительной речи Нассар попытался извиниться перед своими жертвами. "Нет слов, чтобы описать, насколько я жалею о том, что произошло", - заявил он.

Судья Розмари Акилина отвергла попытку Нассара принести извинения за содеянное, назвав его слова неискренними, и добавила, что теперь он проведет всю свою оставшуюся жизнь во тьме.

"Вы, сударь, не заслуживаете того, чтобы когда-нибудь снова оказаться на свободе. Вы так и не осознали, что именно вы совершили. Я бы не разрешила вам даже присматривать за моими собаками", - сказала судья, вынося приговор бывшему врачу.

Раджини Вайдьянатан, Би-би-си, Лансинг, штат Мичиган

В течение семи дней в суде звучали удивительно похожие свидетельства жертв. Бывший доктор сборной США вызывал к себе девочек и девушек для терапевтических процедур, но вместо того, чтобы помочь им с физической болью, он лишал невинности.

Некоторые были настолько юны, что лишь годы спустя осознали, что над ними надругались.

Ларри Нассар, одетый в свою тюремную робу, сидел всего в нескольких метрах от дающих показания женщин, каждая из которых смотрела ему в лицо и рассказывала, что он с ней сделал.

И хотя звучавшие в суде слова были ужасающими, они также дают повод для надежды. Обычно, жертвам сексуального насилия чрезвычайно тяжело вслух рассказывать о произошедшем, в особенности прямо перед лицом того, кто это совершил.

Судья Розмари Акилина затем сообщила, что после того, как Нассар признал себя виновным, он написал ей письмо, в котором утверждал, что женщины сфабриковали обвинения против него, в надежде заработать деньги и славу.

"Я был хорошим врачом и добивался неплохих результатов, а пациенты, которые теперь выступают против меня, - те же самые люди, которые раньше меня хвалили и возвращились на процедуры снова и снова", - писал Нассар.

Рейчел Денхолландер, одна из первых женщин публично обвинивших Нассара в непристойном поведении, также заявила о своем возмущении поведением администрации Университета штата Мичиган.

"Мне никто не верил, потому что меня никто не хотел слушать. Жертвам заткнули рот, их запугивали, им было сказано, что они проходят медицинские процедуры и иногда их снова посылали на прием к доктору Нассару, где они снова подвергались домогательствам. Вот что происходит, когда в организациях царит культура, при которой сексуальный хищник остается безнаказанным", - рассказала она, сказав, что некоторые девочки жаловались администрации университета, но от них отмахитвались.

Копірайт зображення JEFF KOWALSKY/AFP/Getty Images Image caption Рейчел Денхолландер - первая девушка, обвинившая Нассара

Американская федерация гимнастики разорвала сотрудничество с Нассаром в 2015 году из-за жалоб гимнасток. В сентябре 2016 журналисты The Indianapolis Star распространили информацию об обвинениях в адрес врача со стороны двух гимнасток.

Через месяц Нассара уволили из Университета штата Мичиган, где он руководил клиникой. В ноябре 2016 против него выдвинули первые обвинения в растлении несовершеннолетних и арестовали за хранение на компьютере 37 тыс. видео и изображений детской порнографии.

Олимпийский комитет США пообещал провести независимое расследование, чтобы выяснить, почему сообщения гимнасток о сексуальных домогательствах так долго оставались без внимания.

Президент Университета штата Мичиган Анна Лу Саймон 24 января ушла с должности.