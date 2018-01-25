В Италии поезд сошел с рельсов: двое погибших

Копірайт зображення REUTERS Image caption Авария произошла недалеко от Милана

Неподалеку от Милана сошел с рельсов поезд, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и еще сто получили ранения.

Десять человек находятся в тяжелом состоянии. Пожарные пытаются освободить нескольких человек, застрявших в одном из вагонов, между станциями Тревильо и Пьольтелло.

Копірайт зображення EPA Image caption Спасатели достают людей из поврежденных вагонов

Поезд следовал из Кремоны в Милан. Авария произошла около семи часов утра. Почему поезд сошел с рельсов - пока неизвестно.

Как сообщает итальянское издание La Stampa, участок северной железной дороги, где произошла авария, пока перекрыт.