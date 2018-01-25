В Италии поезд сошел с рельсов: двое погибших
- 25 января 2018
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Неподалеку от Милана сошел с рельсов поезд, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и еще сто получили ранения.
Десять человек находятся в тяжелом состоянии. Пожарные пытаются освободить нескольких человек, застрявших в одном из вагонов, между станциями Тревильо и Пьольтелло.
Поезд следовал из Кремоны в Милан. Авария произошла около семи часов утра. Почему поезд сошел с рельсов - пока неизвестно.
Как сообщает итальянское издание La Stampa, участок северной железной дороги, где произошла авария, пока перекрыт.