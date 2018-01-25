Индийская "Матильда": массовые протесты против фильма "Падмавати"

Копірайт зображення Reuters Image caption Еще не вышедший на экраны фильм "Падмавати" вызвал гнев индуистов

В Индии повышены меры безопасности в связи с выходом в прокат болливудского фильма "Падмавати", массовые протесты против которого продолжаются уже несколько месяцев. Демонстранты поджигали автомашины и нападали на кинотеатры, требуя запретить фильм.

В пригороде Дели после нападения на школьный автобус закрыты некоторые школы, в нескольких штатах кинотеатры отказались от показа картины.

Консервативные индуистские организации утверждают, что фильм оскорбляет их чувства, поскольку в нем рассказывается о любви индуистской царицы и султана-мусульманина.

Беспорядке вспыхнули в Мумбаи, где находится Болливуд, а также в других индийских штатах. В результате премьера фильма, которая была изначально запланирована на 1 декабря, была отложена на два месяца.

Image caption Тысячи вооруженных полицейских охраняют кинотеатры в Индии

Большой резонанс вызвало видео, на котором запечатлено, как группа хулиганов нападает на школьный автобус в Гургаоне, промышленном центре недалеко от Дели.

Дети при этом нападении не пострадали, но за последние дни демонстранты сожгли несколько автобусов. Некоторые кинотеатры также подверглись нападениям.

Image caption Некоторые кинотеатры отказались от показа картины

Жители Дели, которым удалось посмотреть фильм, говорят, что ничего противоречивого в нем нет. "Нет никаких причин для всех этих протестов", - сказал ВВС один из зрителей.

Верховный суд отклонил иск четырех штатов, призвавших к запрету фильма по соображениям безопасности, подчеркнув, что обеспечение правопорядка - обязанность администраций штатов.

В трех из четырех штатов правит националистическая "Бхаратия джаната парти".

Ранее представитель партии, ответственный за работу со СМИ в штате Харьяна, пообещал переломать ноги сыгравшему в картине актеру Ранвиру Сингху, однако в самой партии от его заявлений дистанцировались.

О чем спор?

Главные роли в фильме играют звезды Болливуда Дипика Падукон и Ранвир Сингх.

Картина снята по эпосу XVI века, который повествует о царице Рани Падмини, которую также называют Падмавати.

По легенде, чтобы заполучить сингальскую принцессу Падмавати, правивший в XIV веке султан Дели Ала ад-дин Хилджи на раджпутское государство ее супруга Ратана Сены.

Мусульманский правитель успешно подавил силы Ратана Сены, но не смог добиться цели - Падмавати сожгла себя, чтобы не попасть в его руки.

Копірайт зображення AFP Image caption Роль царицы Падмавати играет актриса Дипика Падукон, которой поступают угрозы в связи с участием в съемках

Раджпуты - этно-сословная группа в Пакистане и северной Индии, их численность сейчас - около 17 млн человек.

Индуисты и организация, представляющая раджпутов, заявляют, что в фильме есть интимная сцена, в которой султан-мусульманин в мечтах рисует картины близости с прекрасной царицей, проповедующей индуизм.

Режиссер фильма Санджай Лила Бхансали утверждает, что в фильме такой сцены нет.

Но слухов об этой сцене оказалось достаточно, чтобы вызвать взрыв возмущения консервативной части индуистов.

Протесты: много шума из ничего

Дивия Ария, корреспондент ВВС

Фильм "Падмавати" вовсе не о любви царицы индусов и правителя-мусульманина, как заявляют в последние месяцы демонстранты.

Нет в нем и сцены с мечтами о близости. Царица Падмавати не танцует перед чужаками и не носит какие-либо непристойные одеяния.

На самом деле, возмущения заслуживает гламурное изображение джаухара - массового самосожжения женщин во главе с Падмавати. Вместе с сотнями женщин она кончает с жизнью, чтобы не попасть в плен к султану-мусульманину.

Ужасный конец этих женщин празднуется и прославляется в кульминации фильма, в очередной раз подчеркивая превосходство интересов общины и мужской чести над жизнью женщины.

Является ли фильм исторически правдивым?

Правитель Делийского султаната Ала ад-дин Мухаммад-шах из династии Хилджи - исторический персонаж, но царица Рани Падмини, по мнению историков, фигура вымышленная.

Имя царицы и сценарий фильма основаны на эпосе "Падмавати" поэта XVI века Малика Мухаммеда Джаваси.

Копірайт зображення EPA Image caption Фильм "Падмавати" вызвал беспорядки, еще не выйдя на экраны

Поэма превозносит Падмавати, которая совершила самосожжение, чтобы защитить свою честь и не попасть в руки султана Ала ад-дина Хилджи, убившего в сражении ее супруга.

Считается, что обычай массового самосожжения раджпутских женщин из высших слоев общества в случае нападения врага возник примерно 700 лет назад.

В основном, женщины сжигали себя после поражения их мужей в битве.