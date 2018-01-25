Борис Беккер ищет потерявшиеся теннисные кубки, чтобы их продать

Копірайт зображення EPA Image caption Борис Беккер признался, что понятия не имеет, куда делись его трофеи

Немецкий теннисист Борис Беккер потерял пять из шести своих кубков Большого шлема и обратился к общественности с просьбой помочь их найти.

Беккер пытается найти кубки, чтобы продать их и расплатиться по долгам. В июне 2017 года он был объявлен банкротом.

Потеряны три кубка за победы на Уимблдонском турнире и два - за победы в Открытом чемпионате Австралии.

"Г-н Беккер не в состоянии вспомнить, где они находятся", - говорится в совместном заявлении теннисиста и его попечителей.

Национальные федерации тенниса Германии, Англии, США и Австралии, а также Международный зал теннисной славы сообщили, что у них этих кубков нет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Борис Беккер - трехкратный чемпион Уимблдона

В июне Лондонский суд по делам о банкротстве постановил, что Борис Беккер задолжал крупную сумму частной банковской фирме, и что убедительных доказательств его платежеспособности нет.

"В настоящее время мы пытаемся отыскать и вернуть потерянные кубки за победы Беккера в Открытом чемпионате Австралии и Уимблдонском турнире. Мы занимаемся урегулированием соглашения о выплате доходов на следующие три года, а также продолжаем изучать другие возможные источники возмещения долга, в том числе имущество в Великобритании и за рубежом", - заявил представитель лондонской финансовой консультационной компании Smith & Williamson LLP Марк Форд.

Бывший первый номер мирового теннисного рейтинга Борис Беккер приобрел всемирную известность в 1985 году, выиграв в 17 лет Уимблдонский турнир, на котором он даже не был посеян.

За свою 15-летнюю карьеру Беккер выиграл 64 турнира мирового тура ATP, в том числе три Уимблдона, два Открытых чемпионата Австралии и Открытый чемпионат США.

В составе команды Германии он дважды выиграл Кубок Дэвиса, а также завоевал олимпийское золото в мужском парном разряде.

Копірайт зображення EPA Image caption Борис Беккер и Билли Джин Кинг с кубками Открытого первенства Австралии. Да, именно такой кубок он и потерял

Завершив выступления, Беккер занимался бизнесом, работал теннисным обозревателем на телевидении и с 2013 года в течение трех лет тренировал бывшую первую ракетку мира Новака Джоковича.

Потерянные призы

Борис Беккер потерял 14 призов, среди которых: