Опру Уинфри не интересует участие в президентской гонке

Копірайт зображення Getty Images Image caption Опра Уинфри на церемонии награждения премии "Золотой глобус", 7 января 2018 года

Американская телеведущая Опра Уинфри не заинтересована в участии в выборах президента США 2020 года.

Об этом она заявила на фоне слухов о ее возможном вступлении в борьбу за пост лидера страны.

"Это не заложено в моем ДНК", - сказала Уинфри в интервью журналу InStyle.

Она также добавила: "Я всегда была очень уверена в том, что я знаю, что я могу сделать, а что не могу. А это не то, что меня интересует".

Предположения о возможном участии Уинфри в выборах президента США в 2020 году появились после ее речи на церемонии вручения наград "Золотой глобус", в которой ведущая высказалась в поддержку движений против домогательств и рассуждала о правах женщин.

Впоследствии тема возможного участия Уинфри в президентской гонке активно обсуждалась в СМИ.