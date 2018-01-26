Российский военный Агеев приговорен к 10 годам заключения

Копірайт зображення Служба безопасности Украины Image caption Военный билет Виктора Агеева

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз.

"По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Агеев", - сообщил адвокат.

Кроме того, прокуратура инкриминировала россиянину незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Чевгуз отметил, что защита считает ошибочным обвинение Агеева в терроризме по ст. 258 Уголовного кодекса, поэтому обжалует приговор как по классификации преступления, так и при определении меры наказания.

"С учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 10 лет лишения свободы, является чрезмерно суровым", - отметил адвокат.

27 июня 2017 года Министерство обороны Украины сообщило, что в плен 24 июня на Донбассе попал 22-летний российский военнослужащий Виктор Агеев.

Мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Русской службе Би-би-си, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

В российском Министерстве обороны 28 июня заявили, что Агеев был уволен в запас в мае 2016 года, а на воинскую службу по контракту не поступал.

В октябре 2017 года СБУ передала в суд дело Агеева. "Следствие установило, что военнослужащий Вооруженных Сил РФ с марта 2017 года присоединился к террористическим формированиям, где выполнял функции пулеметчика отдельной "разведывательной роты", - отметили тогда в ведомстве.