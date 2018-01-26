100-летие битвы под Крутами: как будет отмечать

Копірайт зображення Уніан Image caption Поезд на территории мемориального комплекса "Памяти героев Крут"

29 января исполняется 100 лет битве под Крутами.

В 1918 году на железнодорожной платформе в Крутах в 130 км от Киева украинские студенты ценой собственной жизни остановили на несколько дней наступление большевистской армии на украинскую столицу.

С тех пор украинцы чтят этот день как символ героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость.

Большая часть мероприятий запланированы на 28 и 29 января и пройдет на территории мемориального комплекса "Памяти героев Крут" в селе Памятное в Черниговской области, Борзнянском районе.

Мероприятия, приуроченные к годовщине

Копірайт зображення Koshmal / Укрінформ Image caption Мероприятия, посвященные 99-й годовщине боя под Крутами. Черниговская область, январь 2017 года

Как сообщили BBC Украина в национальной скаутской организации ПЛАСТ, традиционные мероприятия к годовщине битвы под Крутами пройдут в воскресенье, 28 января.

Торжественная часть начнется в 12-30. А в 14-30 для молодежи будет организована так называемая тренировка - патриотическая игра, в которой участников поделят на две команды. Их главной задачей будет получить флаг соперника.

"Мы каждый год ездим в Круты для того, чтобы не забывать историю, это важно. Мы берем с собой детей с 12 лет и рассказываем им, что там происходило, и почему важно это помнить", - рассказала представитель ПЛАСТА Виктория Щербатюк.

Областные власти заявили, что официальные торжества пройдут 29 января возле мемориального комплекса "Памяти героев Крут".

В частности, с 10:00 утра начнут работать обзорные экскурсионные вагоны и дополнительные военно-исторические экспозиции. Также будут работать временные пункты обогрева и питания. Планируют организовать церемониальные мероприятия и возложение цветов.

В Киеве в этот день на сцене Национального академического драматического театра имени И.Франко состоится презентация проекта "Баллада о Крутах". В мероприятии примут участие первые лица страны.

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Марш ко Дню памяти героев Крут. Харьков, 2017 год

Также 29 января 2018 года в Черкассах состоится традиционное факельное шествие, посвященное годовщине боя под Крутами. Организаторы мероприятия - украинские националисты.

Спецрейс

Копірайт зображення Уніан

"Укрзализныця" объявила, что выделит скоростной поезд для перевозки участников памяти погибших студентов в село Памятное, где также состоятся памятные мероприятия.

"Скоростной поезд № 798/797 Киев - Круты - Киев отправится из Киева 28 января 2018 года в 08.35 и будет возвращаться из Крут в 15.00", - говорится в сообщении на официальной странице компании.

Первые киборги

Копірайт зображення УІНП Image caption К 100-летию битвы под Крутами Институт национальной памяти разместил в столице социальную рекламу

К 100-летию битвы под Крутами Институт национальной памяти разместил в столице социальную рекламу. На билбордах размещены надписи "Первые киборги" и "Круты".

"29 января 2018 года в Украине на общегосударственном уровне будет отмечаться 100-я годовщина боя под Крутами, ставшая для украинского народа символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость", - заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Украинский "Перл-Харбор"

Копірайт зображення YEVHEN LIUBIMOV / Укрінформ Image caption Презентация фильма "Круты 1918"

В Киеве в пятницу представят художественный фильм в жанре исторический экшн "Круты 1918", посвященный 100-летию исторического события.

Для съемок в батальных сценах были привлечены более 1 500 человек, большая часть из которых - нацгвардейцы и волонтеры.

"К написанию сценария приступили еще до трагических событий на Майдане и войны на Востоке страны, и мы были поражены, насколько повторяется эта история столетней давности. Это было очень странно, и мы продолжили работу над фильмом и начали вносить коррективы и дорабатывать сценарий, чтобы зрители увидели события и эмоции настолько точно, насколько это вообще возможно сделать", - рассказал на презентации автор сценария Константин Коновалов.

Копірайт зображення YEVHEN LIUBIMOV / Укрінформ Image caption Участники съемок художественного фильма "Круты 1918" позируют для фото, Киевская область, 19 января 2018 года

А в министерстве информационной политики сравнили фильм с известной американской военной мелодрамой 2001 года.

"Это - история столетней давности. Это - то поражение, которое мы внимательно изучаем и анализируем, чтобы двигаться дальше. Это - тот "Перл-Харбор", после которого Украина поднялась и будет двигаться дальше", - сказал госсекретарь министерства Артем Биденко.