100-летие битвы под Крутами: как будет отмечать

  • 26 января 2018
Поезд на территории мемориального комплекса "Памяти Героев Крут" Копірайт зображення Уніан
Image caption Поезд на территории мемориального комплекса "Памяти героев Крут"

29 января исполняется 100 лет битве под Крутами.

В 1918 году на железнодорожной платформе в Крутах в 130 км от Киева украинские студенты ценой собственной жизни остановили на несколько дней наступление большевистской армии на украинскую столицу.

С тех пор украинцы чтят этот день как символ героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость.

Большая часть мероприятий запланированы на 28 и 29 января и пройдет на территории мемориального комплекса "Памяти героев Крут" в селе Памятное в Черниговской области, Борзнянском районе.

Мероприятия, приуроченные к годовщине

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Image caption Мероприятия, посвященные 99-й годовщине боя под Крутами. Черниговская область, январь 2017 года

Как сообщили BBC Украина в национальной скаутской организации ПЛАСТ, традиционные мероприятия к годовщине битвы под Крутами пройдут в воскресенье, 28 января.

Торжественная часть начнется в 12-30. А в 14-30 для молодежи будет организована так называемая тренировка - патриотическая игра, в которой участников поделят на две команды. Их главной задачей будет получить флаг соперника.

"Мы каждый год ездим в Круты для того, чтобы не забывать историю, это важно. Мы берем с собой детей с 12 лет и рассказываем им, что там происходило, и почему важно это помнить", - рассказала представитель ПЛАСТА Виктория Щербатюк.

Областные власти заявили, что официальные торжества пройдут 29 января возле мемориального комплекса "Памяти героев Крут".

В частности, с 10:00 утра начнут работать обзорные экскурсионные вагоны и дополнительные военно-исторические экспозиции. Также будут работать временные пункты обогрева и питания. Планируют организовать церемониальные мероприятия и возложение цветов.

В Киеве в этот день на сцене Национального академического драматического театра имени И.Франко состоится презентация проекта "Баллада о Крутах". В мероприятии примут участие первые лица страны.

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Image caption Марш ко Дню памяти героев Крут. Харьков, 2017 год

Также 29 января 2018 года в Черкассах состоится традиционное факельное шествие, посвященное годовщине боя под Крутами. Организаторы мероприятия - украинские националисты.

Спецрейс

Копірайт зображення Уніан

"Укрзализныця" объявила, что выделит скоростной поезд для перевозки участников памяти погибших студентов в село Памятное, где также состоятся памятные мероприятия.

"Скоростной поезд № 798/797 Киев - Круты - Киев отправится из Киева 28 января 2018 года в 08.35 и будет возвращаться из Крут в 15.00", - говорится в сообщении на официальной странице компании.

Первые киборги

Копірайт зображення УІНП
Image caption К 100-летию битвы под Крутами Институт национальной памяти разместил в столице социальную рекламу

К 100-летию битвы под Крутами Институт национальной памяти разместил в столице социальную рекламу. На билбордах размещены надписи "Первые киборги" и "Круты".

"29 января 2018 года в Украине на общегосударственном уровне будет отмечаться 100-я годовщина боя под Крутами, ставшая для украинского народа символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость", - заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Украинский "Перл-Харбор"

Копірайт зображення YEVHEN LIUBIMOV / Укрінформ
Image caption Презентация фильма "Круты 1918"

В Киеве в пятницу представят художественный фильм в жанре исторический экшн "Круты 1918", посвященный 100-летию исторического события.

Для съемок в батальных сценах были привлечены более 1 500 человек, большая часть из которых - нацгвардейцы и волонтеры.

"К написанию сценария приступили еще до трагических событий на Майдане и войны на Востоке страны, и мы были поражены, насколько повторяется эта история столетней давности. Это было очень странно, и мы продолжили работу над фильмом и начали вносить коррективы и дорабатывать сценарий, чтобы зрители увидели события и эмоции настолько точно, насколько это вообще возможно сделать", - рассказал на презентации автор сценария Константин Коновалов.

Копірайт зображення YEVHEN LIUBIMOV / Укрінформ
Image caption Участники съемок художественного фильма "Круты 1918" позируют для фото, Киевская область, 19 января 2018 года

А в министерстве информационной политики сравнили фильм с известной американской военной мелодрамой 2001 года.

"Это - история столетней давности. Это - то поражение, которое мы внимательно изучаем и анализируем, чтобы двигаться дальше. Это - тот "Перл-Харбор", после которого Украина поднялась и будет двигаться дальше", - сказал госсекретарь министерства Артем Биденко.

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