При пожаре в больнице в Южной Корее погибли 39 человек
По меньшей мере 39 человек погибли и более 70 пострадали в результате пожара в больнице города Мирян на юго-востоке Южной Кореи.
Об этом сообщает агенство Yonhap.
На момент возгорания в обоих корпусах больницы было почти 200 человек. Огонь начал распространяться с нижних этажей, заблокировав людям пути к отступлению.
Более 50 человек перевезли в соседние медучреждения, 94 человека из расположенного рядом дома престарелых также были эвакуированы.
Среди жертв - медперсонал и врачи.
Часть пострадавших находится в критическом состоянии.
Это - самый ужасный пожар за последние десятилетия на территории Южной Кореи.
Пожарные сообщили информационному агентству Yonhap, что большинство людей задохнулись от дыма.
Пожар смогли потушить только через один час и сорок минут.
Сообщается, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание по данному вопросу.
Всего месяц назад жертвами пожара в фитнес-клубе в южнокорейском городе Чечхон 21 декабря стали 29 человек, столько же получили ранения.