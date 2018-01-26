При пожаре в больнице в Южной Корее погибли 39 человек

Копірайт зображення Reuters Image caption Это - самый ужасный пожар за последние десятилетия на территории Южной Кореи

По меньшей мере 39 человек погибли и более 70 пострадали в результате пожара в больнице города Мирян на юго-востоке Южной Кореи.

Об этом сообщает агенство Yonhap.

На момент возгорания в обоих корпусах больницы было почти 200 человек. Огонь начал распространяться с нижних этажей, заблокировав людям пути к отступлению.

Более 50 человек перевезли в соседние медучреждения, 94 человека из расположенного рядом дома престарелых также были эвакуированы.

Среди жертв - медперсонал и врачи.

Часть пострадавших находится в критическом состоянии.

Это - самый ужасный пожар за последние десятилетия на территории Южной Кореи.

Пожарные сообщили информационному агентству Yonhap, что большинство людей задохнулись от дыма.

Копірайт зображення AFP Image caption По предварительным данным, пожар вспыхнул в отделении неотложной помощи

Пожар смогли потушить только через один час и сорок минут.

Копірайт зображення EPA Image caption Причина пожара пока неизвестна

Сообщается, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание по данному вопросу.

Копірайт зображення Reuters

Всего месяц назад жертвами пожара в фитнес-клубе в южнокорейском городе Чечхон 21 декабря стали 29 человек, столько же получили ранения.