В Кременчуге упал вертолет, четверо погибших

Копірайт зображення Facebook ДСНС Image caption Спасатели подтвердили гибель четырех человек

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал на землю и загорелся.

Вертолет Ми-8 принадлежал частной авиакомпании "Украинские вертолеты".

Копірайт зображення Facebook ДСНС Image caption Вертолет упал в пределах населенного пункта, но не в жилом квартале

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало рассказал ВВС Украина, что вертолет мог задеть линии электропередач, что и привело к падению.

"Вертолет упал в пределах населенного пункта. К счастью, это произошло не в жилом квартале", - сказал он.