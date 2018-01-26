В Кременчуге упал вертолет, четверо погибших
- 26 января 2018
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По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал на землю и загорелся.
Вертолет Ми-8 принадлежал частной авиакомпании "Украинские вертолеты".
Представитель Нацполиции Ярослав Тракало рассказал ВВС Украина, что вертолет мог задеть линии электропередач, что и привело к падению.
"Вертолет упал в пределах населенного пункта. К счастью, это произошло не в жилом квартале", - сказал он.