Трамп пытался уволить спецпрокурора Мюллера

Копірайт зображення NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп еще в июне 2017 года приказал уволить специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Исполнить свое намерение президенту США помешал главный юрист Белого дома Дон МакГан, грозивший отставкой.

По словам юриста, увольнение спецпрокурора могло оказать "катастрофическое" влияние на президентство Трампа, сообщают источники The New York Times.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер возглавил расследование по делу о предполагаемом вмешательстве России и о связях членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями во время президентских выборов в США в 2016 году.

Этому предшествовало увольнение директора ФБР Джеймса Коми. Мюллер также расследует возможное воспрепятствование правосудию со стороны Трампа, которое могло выразиться в увольнении Коми. Трамп в интервью NBC News, возможно, не отдавая себе отчета, заявил, что основным мотивом решения об увольнении Коми стало расследование "российской истории" (Russia thing - в терминологии Трампа).

Копірайт зображення Brendan Hoffman/Getty Images Image caption Спецпрокурор Роберт Мюллер

По данным издания The New York Times, президент США заявлял, что Роберт Мюллер не может находиться на посту специального прокурора из-за конфликта интересов.

Глава Белого дома напомнил, что Мюллер ранее из-за конфликта отказался от членства в гольф-клубе Трампа в штате Виргиния. Президент также сообщил, что недавно Мюллер работал в юридической фирме, в прошлом связанной с советником и зятем президента Джаредом Кушнером. По этим причинам, по мнению Трампа, Мюллер не может быть беспристрастным.

Официально в американской администрации отказались комментировать информацию The New York Times, которая ссылается на четыре источника.

Демократы: увольнение Мюллера - это красная линия для Трампа

Противники Трампа в Демократической партии отмечают, что расценят возможное увольнение Мюллера как препятствование правосудию, что может привести к попытке импичмента президента США.

Сенатор-демократ Марк Уорнер предостерег, что "увольнение спецпрокурора - это красная линия, которую президент не может пересечь".

"Любая попытка уволить специального прокурора, помиловать ключевых свидетелей или иным образом вмешиваться в расследование, станут грубым злоупотреблением властью", - подчеркнул он.

Дональд Трамп в декабре 2017 года опроверг планы уволить спецпрокурора Мюллера.

24 января он сообщил, что готов под присягой дать показания команде спецпрокурора по делу о вмешательстве России в американские выборы.