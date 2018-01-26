Французы деруться в очередях за Nutella

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во Франции шоколадную пасту продают под слоганом "Nutella возбуждает ваш энтузиазм"

Во Франции скидки на шоколадную пасту Nutella привели к дракам за товар в магазинах.

Сеть супермаркетов Intermarché предложила 70% скидку на Nutella, снизив цену с 4,50 до 1,40 евро. Это создало настоящий хаос среди покупателей.

Пришлось даже вызывать полицию, чтобы утихомирить оголтелых любителей Nutella. Правда, правоохранители жалуются, что противостоять толпе было довольно сложно.

"Люди были похожи на животных. Одну женщину таскали за волосы, у другой была окровавлена рука, а старушка "получила" коробкой по голове", - поделился впечатлениями с французскими СМИ свидетель событий.

Работник одного из магазинов Intermarché рассказал региональной газете Le Progrès: "Мы пытались протиснуться между людьми, но они отталкивали нас".

Во многих французских супермаркетах прошли настоящие битвы за этот сладкий продукт.

Ежегодно в 160 странах мира потребляют 365 млн килограммов шоколадно-ореховой пасты Nutella.

Ее в 1940-х годах создала семья Ферреро в итальянском Пьемонте - регионе, который всегда славился своими лесными орехами.

Компания-производитель заявила, что сожалеет о насилии, которое произошло в четверг, однако отметила, что решение о скидках супермаркеты Intermarché принимали без ее участия.