Фильмы, которые вызвали политическую бурю

Последние недели оказались нелегкими для фильмов, освещающих противоречивые моменты истории.

В Индии фильм "Падмават" вызвал протесты и столкновения радикальных индуистских организаций с полицией.

Они утверждают, что кинолента, изображающая романтические отношения мусульманского султана и индийской царицы, является неуважением к индуистской культуре и религии.

Продюсеры фильма отрицают это.

Гнев радикальных организаций привел к тому, что премьеру фильма отложили на два месяца. Некоторые кинотеатры отказались его показывать.

Между тем, в России запретили британский сатирический фильм "Смерть Сталина".

Диана Немец-Игнашева, эксперт по русской литературе и кинематографу, которая преподает в США и Московском государственном университете имени Ломоносова, утверждает, что российская государственная цензура в отношении политических фильмов не так сурова, как считают на Западе.

Однако, она сказала Би-би-си: "Скорее всего, именно восприятие того, что иностранцы освещают русскую историю, было мотивом решения".

"Падмават" и "Смерть Сталина" - не единственные в перечне исторических фильмов, которые вызвали возмущение чуть ли не с начала съемочного процесса.

1965: "Доктор Живаго"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Омар Шариф и Джулия Кристи в экранизации "Доктора Живаго"

У 1965 голлівудський блокбастер "Доктор Живаго" про події російської революції завоював п'ять премій Оскар. Це була екранізація роману Бориса Пастернака, чию творчість піддали критиці у Радянському Союзі.

В 1965 году голливудский блокбастер "Доктор Живаго" о событиях русской революции завоевал пять премий Оскар. Это была экранизация романа Бориса Пастернака, чье творчество подвергли критике в Советском Союзе.

Писатель передал нелегально роман в Европу, где он мгновенно завоевал популярность.

Пастернаку дали Нобелевскую премию по литературе. Но советская власть пригрозила, что если он получит премию за границей, то на родину уже не вернется.

Писатель вынужден был отказаться от премии.

Британский режиссер Дэвид Лин не мог экранизировать роман в Советском Союзе, так как декорации московских улиц были построены в Испании, а зимние сцены с настоящим снегом отсняли в Канаде и Финляндии.

Фильм Лина вышел в разгар "холодной войны", имел большой коммерческий успех и получил много наград. В России его выпустили в прокат уже после распада Советского Союза.

"Жизнь Брайана по Монти Пайтону"

Копірайт зображення EVENING STANDARD/GETTY IMAGES Image caption Кадр из фильма "Жизнь Брайана за Монти Пайтону"

"Евангелие по Монти Пайтону" всегда вызывало споры из-за религиозной сатиры. Фильм рассказывает о человеке по имени Брайан, который родился рядом с Иисусом Христом и которого постоянно путают с Мессией.

Британская компания EMI отказалась от финансовой поддержки производства фильма за неделю до начала съемки.

Однако, группа Пайтон нашла нового спонсора - фаната комик-группы, гитариста Beatles Джорджа Харрисона, который выделил проекту миллионы долларов.

После выхода фильма на экраны в США католические и иудейские религиозные иерархи объявили фильм "Жизнь Брайана" богохульным. Религиозные группы протестовали против кинопоказов.

В Великобритании 39 органов местной власти внесли фильм в черный список. В Ирландии и Норвегии он был запрещен.

Споры вызывали и другие фильмы о библейских временах.

Снятый в 1988 году фильм Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа" тоже обвиняли в богохульстве.

Однако его показания сопровождались не только массовыми протестами, но и огромными очередями желающих посмотреть ленту.

Фильм Мела Гибсона "Страсти Христовы", снятый в 2004 году, обвинили в антисемитизме.

Копірайт зображення Kristian Dowling/Getty Images Image caption Саша Барон Коэн рекламирует фильм "Борат" в Австралии

Игра британского комика Саши Барона Коэна в роли казахского телерепортера Бората Согдиева шокировала Казахстан.

Фильм "Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан" был запрещен во всех арабских странах, кроме Ливана.

Персонаж Бората и образ Казахстана, представленный в фильме, были полностью выдуманы.

Казахское правительство отреагировало на фильм размещением в американских СМИ рекламных материалов, которые показывали "настоящее" лицо страны.

В определенный момент Астана угрожала подать иск против британского комика.

Лишь в 2012 году министр иностранных дел Казахстана признал, что после появления фильма количество выданных виз в страну выросла в десять раз, и она стала более привлекательной для туристов.

"Интервью"

Копірайт зображення Michael THURSTON/AFP/Getty Images Image caption Постер фильма "Интервью" в Лос-Анджелесе

Этот голливудский комедийный боевик с Сетом Рогеном и Джеймсом Франко в главных ролях был пародией на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Фильм оказался в эпицентре международного конфликта в 2014 году. КНДР пригрозила начать войну против США, если фильм выпустят в прокат.

Компания Sony, производитель фильма, подверглась хакерской атаке. Хакеры разместили в сети некоторые фильмы компании, которые еще не вышли на экраны.

Хакерская группа "Стражи мира" угрожала террористическими атаками на кинотеатры, которые покажут фильм.

Sony отменила премьеру и ограничила прокат. Фильм все же окупился за счет интернет-продажи.

"Матильда"

Копірайт зображення OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images Image caption Премьера фильма "Матильда" в Петербургском театре в октябре 2017

Некоторые русские православные верующие гневно отреагировали на фильм режиссера Алексея Учителя о добрачных отношениях царя Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Сюжет основан на подлинной истории, а фильм финансировало министерство культуры России.

Однако, некоторые россияне назвали фильм богохульным, поскольку в нем - сексуальные сцены с участием "святого царя", канонизированного церковью в 2000 году.

Радикальные группы угрожали кинотеатрам, которые покажут фильм. Один из кинотеатров подожгли.

Премьера фильма откладывалась трижды, сети кинотеатров проигнорировали его, а ведущие актеры пропустили премьеру из соображений безопасности.