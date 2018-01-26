Апелляционный суд запретил Саакашвили выходить ночью из дома

Копірайт зображення UNIAN Image caption Михеил Саакашвили

Апелляционный суд Киева решил поместить Михеила Саакашвили под ночной домашний арест с 22.00 вечера до 07.00 утра. Также суд запретил ему покидать Киев без разрешения следователя.

Прокуратура требовала круглосуточный домашний арест.

Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского суда отпустить Саакашвили на поруки народных депутатов.

Саакашвили просила взять на поруки группа депутатов парламента, в частности Юлия Тимошенко, а также политик Анатолий Гриценко.

11 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева отказался взять под домашний арест экс-президента Грузии, однако прокуроры обжаловали это решение. Заседание Апелляционного суда несколько раз откладывали.

"Я принимаю вызов президента Порошенко", - заявил Саакашвили после оглашения решения, выкрикивая "Позор!"

Также Михеил Саакашвили заявил, что в ближайшие дни объявит о планах продолжать акции протеста против президента.

Генпрокуратура и СБУ обвиняют Саакашвили в содействии преступным организациям и посягательстве на целостность Украины. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.

Там утверждают, что он получал средства на акции от Сергея Курченко - бизнесмена из окружения экс-президента Виктора Януковича, который находится в России.

Image caption "Марш за импичмент" 10 декабря в Киеве по разным данным собрал от 2,5 до 10 тысяч еловек

Сам Саакашвили все обвинения отрицает.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.

Там он провел несколько дней, пока Печерский суд не отпустил его на свободу,

Параллельно с этим делом Саакашвили участвует еще в ряде судебных процессов. В частности, относительно законности его пребывания в Украине, а также о лишении украинского гражданства.