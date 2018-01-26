Vanity Fair дорисовал лишние руки и ноги Опре Уинфри и Риз Уизерспун

Копірайт зображення Annie Leibovitz

Риз Уизерспун попросила своих поклонников принять ее такой, какая она есть, после того как на обложке последнего номера Vanity Fair показали тайную третью ногу звезды.

Она одна из 12 звезд экрана, которых фотографировала Анни Лейбовиц для выпуска о Голливуде. Такой номер готовят ежегодно в период церемоний награждения.

В Vanity Fair сказали, что третья нога Уизерспун - это "подкладка ее платья".

Однако актриса не единственная, кого "наградили" дополнительной конечностью.

На другой фотографии, которую уже убрали с сайта Vanity Fair, у Опры Уинфри три руки.

Копірайт зображення Matthias Gaggl

Обе звезды отнеслись к этому с юмором.

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Риз Уизерспун написала в Twitter: "Ну ... Я думаю, теперь все знают ... У меня три ноги. Я надеюсь, что вы все еще сможете меня принять такой, какая я есть. И я никогда не извинюсь за объятия с Опрой. Если будет возможность, я рекомендую обнять ее ".

На что Опра Уинфри ответила: "Я принимаю твою третью ногу. И знаю, что ты приняла мою третью руку".

Издание Vanity Fair также попыталось пошутить в Twitter: "Что касается Опры, можем ли мы ожидать, что она будет все успевать с двумя руками? Мы исправили эту ошибку онлайн".

Между тем актера Джеймса Франко вырезали из фото, хотя фотографировала его именно Лейбовиц, и он дал интервью журналу.

Это произошло после того, как пять женщин, среди которых студентки его актерской школы, обвинили Франко в сексуальных домогательствах и неприемлемом поведении.

"Мы приняли решение не включать Джеймса Франко в номер о Голливуде, как только узнали об обвинениях", - об этом пресс-секретарь американского журнала сообщила изданию The Hollywood Reporter.

Никаких пересъемок не проводили, ведь фотографировали звезд отдельно, небольшими группами.