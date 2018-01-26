Россия может вызвать "хаос" в Великобритании - министр обороны
Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон в интервью Daily Telegraph высказал мнение, что у Москвы есть коварный план относительно инфраструктуры Великобритании, и ее блокировка может вызвать "абсолютный хаос" в стране.
Россия может вызвать "тысячи, тысячи и тысячи смертей", причинив ущерб инфраструктуре Великобритании, отметил министр.
Он сказал, что это "реальная угроза", с которой сталкивается страна.
Глава британской армии, сэр Ник Картер, ранее заявил, что Великобритания старается не отставать от возможностей России.
У Британии есть четыре подводных сообщения для поставки электроэнергии из континента, и еще четыре - для транспортировки газа.
Гэвин Уильямсон, который стал министром обороны в прошлом ноябре, заявил, что Россия исследует эти сообщения и готова прибегнуть к шагам, которые для "любой другой страны считали бы абсолютно неприемлемыми".
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Он сказал в докладе: "Русские не будут высаживаться в Южном заливе возле Скарборо и на пляже в Брайтоне. Они сейчас думают о том, как нанести максимальный ущерб Великобритании".
"Если нанести удар по экономике, разрушить инфраструктуру, то это приведет ко многим тысяч жертв. И в этом случае страна может погрузиться в хаос", - отмечает Уильямсон.
"Летучий цирк Монти Пайтона"
Официальный представитель российского министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков, обвинил британскую сторону в потере "границ здравого смысла".
Он добавил, что "ожесточенный страх" Уильямсона по отношению к России "заслуживает показа в детских комиксах или в сериале "Монти Пайтон: летучий цирк ".
Прошлые атаки
Корреспондент BBC по вопросам обороны Джонатан Билл сказал, что некоторым риторика министра может показаться "тревожной".
Но его поддержал бывший британский адмирал Алан Уэст, который также уверен в том, что Россия думает над тем, как вмешаться в ключевую инфраструктуру Великобритании.
Ранее руководитель Центра национальной кибербезопасности Ширан Мартин заявил, что Россия в прошлом году уже пыталась атаковать британские СМИ, телекоммуникации и энергетические секторы.
Подобные заявления звучат на фоне давления на министерство обороны, которое стремится избежать сокращений бюджета.
Господин Уильямсон ранее заявлял, что его министерству необходимо дополнительное финансирование.