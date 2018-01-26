Россия может вызвать "хаос" в Великобритании - министр обороны

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Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон в интервью Daily Telegraph высказал мнение, что у Москвы есть коварный план относительно инфраструктуры Великобритании, и ее блокировка может вызвать "абсолютный хаос" в стране.

Россия может вызвать "тысячи, тысячи и тысячи смертей", причинив ущерб инфраструктуре Великобритании, отметил министр.

Он сказал, что это "реальная угроза", с которой сталкивается страна.

Глава британской армии, сэр Ник Картер, ранее заявил, что Великобритания старается не отставать от возможностей России.

У Британии есть четыре подводных сообщения для поставки электроэнергии из континента, и еще четыре - для транспортировки газа.

Гэвин Уильямсон, который стал министром обороны в прошлом ноябре, заявил, что Россия исследует эти сообщения и готова прибегнуть к шагам, которые для "любой другой страны считали бы абсолютно неприемлемыми".

Он сказал в докладе: "Русские не будут высаживаться в Южном заливе возле Скарборо и на пляже в Брайтоне. Они сейчас думают о том, как нанести максимальный ущерб Великобритании".

"Если нанести удар по экономике, разрушить инфраструктуру, то это приведет ко многим тысяч жертв. И в этом случае страна может погрузиться в хаос", - отмечает Уильямсон.

"Летучий цирк Монти Пайтона"

Официальный представитель российского министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков, обвинил британскую сторону в потере "границ здравого смысла".

Он добавил, что "ожесточенный страх" Уильямсона по отношению к России "заслуживает показа в детских комиксах или в сериале "Монти Пайтон: летучий цирк ".

Копірайт зображення @RussianEmbassy Image caption Заява посольства Росії у Британії

Прошлые атаки

Корреспондент BBC по вопросам обороны Джонатан Билл сказал, что некоторым риторика министра может показаться "тревожной".

Но его поддержал бывший британский адмирал Алан Уэст, который также уверен в том, что Россия думает над тем, как вмешаться в ключевую инфраструктуру Великобритании.

Ранее руководитель Центра национальной кибербезопасности Ширан Мартин заявил, что Россия в прошлом году уже пыталась атаковать британские СМИ, телекоммуникации и энергетические секторы.

Подобные заявления звучат на фоне давления на министерство обороны, которое стремится избежать сокращений бюджета.

Господин Уильямсон ранее заявлял, что его министерству необходимо дополнительное финансирование.